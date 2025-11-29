元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が29日、MBSテレビ「せやねん！」に出演。元TOKIOの国分太一（51）が26日に開いた会見での訴え、日本テレビの対応について語った。

国分は6月、日本テレビからコンプライアンス違反を指摘されて、レギュラー出演していた「ザ！鉄腕！DASH!!」の降板を告げられた。今月26日の会見では関係者やファンに謝罪。一方で局側から違反行為の内容を知らされず、「答え合わせをしたい」と繰り返した。

日テレ側は聴取で国分自らが心当たりを話しており、その内容だけで十分コンプラ違反に該当する、と主張。関係者のプライバシー保護や二次被害への配慮などから「答え合わせは難しい」との見解を発表した。

この日の番組では、労働法では相当な解雇理由が求められるが、テレビ局とタレントの契約は労働法の適用外のため、「日テレの対応は法的に問題ない」とする専門家の意見が紹介されたが、橋下氏は「法的に問題はある」と反論した。

「労働法の適用外ですが、テレビ局とタレントには別に出演契約を結んでいる。1年とか複数年など長期契約を途中で打ち切る場合は理由がいる」と橋下氏。「1回きりの出演と複数年の契約では全然違う。長く続いた番組なので国分さんも1年とか複数年の出演契約だと思うので、解除理由を日テレは世間にではなく国分さんに伝える必要がある」と解説し、「国分さんがどうしても納得できないなら、日テレを民事裁判で訴えて、解除理由を明らかにする方法はある」と提言した。

ただ、国分の対応にも「問題がある」とも。「会見を開かれましたけど、自分にはこういう認識があって、こういう事実があった、という部分は言わずに、日テレと答え合わせをしたいばかり。自身で分かってることがあるのだから、それをしっかり言って反省すべきだが、躊躇（ちゅうちょ）しているようだ。被害者が特定されないようプライバシーを守る工夫は必要ですが、分かってる事実を言って反省することが国分さんに欠けている」と指摘していた。