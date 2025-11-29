アニメ「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手の大槻マキが29日、公式サイトを更新。28日に中国・上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」のパフォーマンス中に歌唱を中断したことを明かした。29日に出演予定だったステージイベントは中止になったという。

事務所スタッフは「このたび、11月28日および29日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催されている『バンダイナムコフェスティバル2025』に関しまして、28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と報告。「また、29日の出演につきましても、同様の事情により中止となっております」と明かした。

「出演を楽しみにお待ちくださっていたファンの皆さまには、急なご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

「バンダイナムコフェスティバル2025」では、29、30日に予定していたステージイベントが全て中止に。ステージには、大槻のほかに、リーガルリリー、ASH DA HERO、ももいろクローバーZの出演が予定されていた。