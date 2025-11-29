フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が29日までに自身のインスタグラムを更新。タンクトップ姿でタイ・バンコク旅行を楽しむ様子を投稿した。

30日に開催されるタイマラソン2025に参加するべく、前入りしている新谷。自身のインスタグラムで「タイバンコク旅」と題してつづり始めた。

「おすすめのsong wat street エリアへ。本当にタイ料理ばりうまいーーー」とタンクトップ姿でタイビールを飲む姿やタイ旅行を楽しむ様子を公開した。

ネットでは「お綺麗で可愛い」「直飲みが似合うとるよ」「めちゃくちゃ良い笑顔」「こげん可愛いかオナゴはおらんたいっ」などの声が上がった。

新谷は福岡出身で、スポーツ番組のリポーターや女優業などマルチに活躍しているタレント。23年に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」で芸人らが密かに注目している女子を公表する「こっそり推してます発表会」の中でお笑いコンビ・ミキの昴生とお笑いコンビ・モグライダーのともしげが密かに新谷を推していると明かしていた。