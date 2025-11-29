賛否両論シェフ・笠原将弘氏、鍋の季節に“斬新”な湯豆腐レシピを紹介「さすがのアレンジ」「ツナ缶を入れる発想はすごい」「ヘルシーで、簡単」
日本料理店「賛否両論」オーナーで、料理人歴30年以上のキャリアを誇る笠原将弘氏が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「寒い冬にぴったり」という“笠原流の湯豆腐”のレシピ・作り方を紹介し、22万回再生超え（28日 午後5時時点）の反響を呼んでいる。
【動画】「ツナ缶を入れる発想はすごい」「おいしそう」お鍋感覚で食べられる！“笠原流”湯豆腐の作り方 ※15分40秒ごろ〜
この日の動画は、人気シリーズという「まかない合戦」企画を実施。同店の若手シェフ・キオさんと、テーマ食材である「豆腐」を使ったオリジナルの“まかない料理”を作りあった。
少々手の込んだ「豆腐とナスのミルフィーユフライ」を提案したキオさんに対し、笠原氏は「洗い物も少ない。簡単。すぐできてボリュームもある」と前置きし、「煮汁もおいしく、お鍋感覚」で食べられるオリジナルの湯豆腐レシピを紹介した。
メインの食材は、木綿豆腐（2丁）、長ねぎ（1本）、大根（約200グラム ※おろしに）、ツナ缶（2缶）、かつお節（適量）と至ってシンプル。なお、ツナ缶については「予算があったらホタテ缶でやるとおいしいね。あとは、サケ缶とかサバ缶とか。そんなんで代用してもいいと思います」と話したほか、ここに好きな野菜を入れてもおいしいという。
レシピの大きなポイントは、だし（だし昆布を水に2時間ほど浸けておけば簡単）にツナ缶（油ごと）やしょうゆ、みりん、塩、砂糖を入れて【味付け】することと、その煮汁に【水溶き片栗粉で軽くとろみを付ける】こと。笠原氏は「とろみを付けると冷めにくいっていうのもあるし、あとはこの煮汁が豆腐に絡んでさ、おいしく食べられるわけですよ」と話した。
上記の煮汁に大ぶりに切った豆腐、小口切りにした長ねぎを入れて軽く煮たら、上に大根おろしを入れ、アクセントに黒コショウを振ったら完成。動画で細かい調理工程を紹介しているほか、概要欄ではテキストでも作り方を説明している。
“斬新”な湯豆腐レシピに、コメント欄には「さすがだー」「湯豆腐はシンプルな料理だけどさすがのアレンジがされていて美味しそう」「これは良いお鍋ですね〜」「ツナは入れた事なかったわー今度真似してみます」「ツナ缶を入れる発想はすごい。やるしかないわ」「ヘルシーで、簡単そう」「湯豆腐、やってみました。マジで美味しかったです」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「ツナ缶を入れる発想はすごい」「おいしそう」お鍋感覚で食べられる！“笠原流”湯豆腐の作り方 ※15分40秒ごろ〜
この日の動画は、人気シリーズという「まかない合戦」企画を実施。同店の若手シェフ・キオさんと、テーマ食材である「豆腐」を使ったオリジナルの“まかない料理”を作りあった。
メインの食材は、木綿豆腐（2丁）、長ねぎ（1本）、大根（約200グラム ※おろしに）、ツナ缶（2缶）、かつお節（適量）と至ってシンプル。なお、ツナ缶については「予算があったらホタテ缶でやるとおいしいね。あとは、サケ缶とかサバ缶とか。そんなんで代用してもいいと思います」と話したほか、ここに好きな野菜を入れてもおいしいという。
レシピの大きなポイントは、だし（だし昆布を水に2時間ほど浸けておけば簡単）にツナ缶（油ごと）やしょうゆ、みりん、塩、砂糖を入れて【味付け】することと、その煮汁に【水溶き片栗粉で軽くとろみを付ける】こと。笠原氏は「とろみを付けると冷めにくいっていうのもあるし、あとはこの煮汁が豆腐に絡んでさ、おいしく食べられるわけですよ」と話した。
上記の煮汁に大ぶりに切った豆腐、小口切りにした長ねぎを入れて軽く煮たら、上に大根おろしを入れ、アクセントに黒コショウを振ったら完成。動画で細かい調理工程を紹介しているほか、概要欄ではテキストでも作り方を説明している。
“斬新”な湯豆腐レシピに、コメント欄には「さすがだー」「湯豆腐はシンプルな料理だけどさすがのアレンジがされていて美味しそう」「これは良いお鍋ですね〜」「ツナは入れた事なかったわー今度真似してみます」「ツナ缶を入れる発想はすごい。やるしかないわ」「ヘルシーで、簡単そう」「湯豆腐、やってみました。マジで美味しかったです」など、さまざまな反響が寄せられている。