ヨーグルトなのにリッチなミルク感がたまらない♡｢カスピ海ヨーグルト リッチモ　プレーン｣

リッチなミルク感が特徴的なヨーグルトがあるのは知っていますか。2025年9月25日(木)より、フジッコから｢カスピ海ヨーグルト リッチモ プレーン｣が新発売になりました。もっちりとした新感覚の食感とリッチなミルク感が楽しめるヨーグルトです。実際に食べてみた感想や生クリームの代わりに使ってみたアレンジレシピも交えながら紹介します。

もっちりとした新感覚のヨーグルト

フジッコから、もっちりとした新食感とリッチなミルク感が楽しめる｢カスピ海ヨーグルト リッチモ プレーン｣が2025年9月25日(木)より新発売になりました。通常のヨーグルトに比べると900gと大容量パウチですが、口栓付きなので保管するのにも便利です。冷蔵庫で横に寝かせての保管もできちゃいます。また、取り出し時にスプーンが不要なので、手が汚れにくく、衛生的なのも嬉しいポイントです。

ヨーグルトとして食べてみた

ヨーグルトとして、そのまま｢カスピ海ヨーグルト リッチモ プレーン｣を食べてみました。栓付きパウチなので、お皿への盛り付けも簡単でした。いつものヨーグルトにはない、もっちりとした新食感が楽しめます。

フルーツ、グラノラ、ハチミツなどをトッピングして食べてみるのもおすすめです。

生クリームの代わりに使ってみた

｢カスピ海ヨーグルト リッチモ プレーン｣は、リッチなミルク感が特徴的なので、生クリームの代わりに使って｢フルーツサンド｣を作ってみました。キウイ&バナナのフルーツサンドと相性抜群です。

｢オレンジのフルーツサンド｣も作ってみました。酸味が控えめで無糖なので、罪悪感なく楽しめます。また、自然なミルクの甘みなので後味に重たさがありませんでした。

いかがでしたか。

独自のもっちり食感とリッチなミルク感がまるでスイーツのような味わいの｢カスピ海ヨーグルト リッチモ プレーン｣は、ヨーグルトとして楽しむだけでなく、様々なアレンジもおすすめです。ぜひ、試してみてくださいね。

取材協力/フジッコ