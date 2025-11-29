【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】今後は年3回のガマン！理解ある夫に感謝＜第10話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第10話 夫の言葉
【編集部コメント】
マサユキさんは、大恋愛の末に結婚したユウカさんのことを普段からとても大切に想っています。さらに考え方も柔軟で理解力があり、困ったことがあればいつでもしっかりと対応してくれます。今回もユウカさん第一で妥協点を考えて提案してくれました。ここまで思いやりのある旦那さんがいてくれれば、ユウカさんも安心ですね。今後はしっかりと、お義母さんとの間の防波堤になってくれることを願います。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
