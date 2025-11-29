¡Öº£¤¬1ÈÖ³Ê¹¥¤¤¤¤¡×UFC´°¾¡¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¡¢ºÊ¤¬à¤ª¤Î¤í¤±2¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤Ë¡Ö¤¤¤¤±ü¤µ¤ó¤â¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×
¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎMade in Japan¡×
¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFCÉüµ¢Àï¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¤È¡¢ºÊ¤Ç¸µRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀîÂ¼Æá·î(32)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤Îà¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÂ¼¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖUFCÉüµ¢Àï¾¡Íø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢11·î22Æü(ÆüËÜ»þ´Ö)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤ÎÉüµ¢Àï¾¡Íø¤ò¾Î¤¨¡¢ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¶á¤¯¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È³Ê¹¥¤¤¤¤¤±¤É¡¢º£¤¬1ÈÖ³Ê¹¥¤¤¤¤¡Ø»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎMade in Japan¡Ù¡×¤Ê¤É¤È¤Å¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¨¤§¤§¤§¡Á¡Á¡Á¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¿¤¬µï¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¡Ö¤¤¤¤¡¢±ü¤µ¤ó¤â¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª¤¯¡¼¤¦¤é¤ä¤Þ¤¡¡×¡ÖËÙ¸ýÉ×ºÊ¥µ¥¤¥³¡Á¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡ËÙ¸ý¤ÈÀîÂ¼¤ÏRIZIN¤ÎÁª¼ê¡¢RIZIN¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢2024Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£