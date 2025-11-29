復活スキンズゲームはブラッドリーが3億超えのビッグマネーを獲得 一方シャウフェレは賞金ゼロに涙…
感謝祭の風物詩“スキンズゲーム”が17年ぶりに復活し、28日に南フロリダのパームビーチガーデンで開催された。
【写真】ライダーカップ敗北で沈痛のブラッドリー
出場したのは、9月のライダーカップで米国チームのキャプテンを務めたキーガン・ブラッドリー（米国）、今季PGAツアー年間王者のトミー・フリートウッド（イングランド）、シェーン・ローリー（アイルランド）、ザンダー・シャウフェレ（米国）の4人。※ジャスティン・トーマス（米国）はケガで欠場圧勝したのはブラッドリー。13番で2メートルのパットを沈めてキャリーオーバーしていた3スキンズを獲得し、90万ドル（約1億4000万円）を手にした。ブラッドリーはトータル11スキンズ、賞金210万ドルに到達し、3億2000万円超えの小切手を手に笑みを見せた。2位はフリートウッド。最終ホールは3スキンズがキャリーオーバーしており、このホールの賞金は112万5000ドル（約1億7400万円）。バーディパットを沈めて両手を挙げ、声援に応えた。獲得賞金はトータル170万ドル（約2億6500万円）。最終ホールでバーディパットを右に押し出したローリーは「数ドル取り損ねた…」と肩を落とした。ローリーは20万ドル（約3120万円）を手にしたが、シャウフェレはまさかのゼロスキンズ。つまり賞金も「ゼロ」。連続バーディでキャリーオーバーを生むなど大会を盛り上げたものの、最後までスキンズを獲得できなかった。プレー後は「ゼロダラー」と書かれた大きな小切手を掲げ、「最悪だ…」と涙目で観客を沸かせた。「スキンズゲーム」は1983?2008年に開催され、毎年トップスターが出場した人気イベント。17年ぶりの復活となった今回は、感謝祭翌日のブラックフライデーに実施され、米国内では「アマゾン・プライムビデオ」で放映された。（文・武川玲子＝米国在住）
