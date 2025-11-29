¡ÚµþºåÇÕ¡Û»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¿Íµ¤ÇÏ¤È¤Ï¡ª¡© ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¹Í¤¨¤ë3Ï¢Ã±¤òÅªÃæ¤µ¤»¤ë¼´ÇÏ¤ÎÁª¤ÓÊý
3Ï¢Ã±ÅªÃæÀï½Ñ
¼´ÇÏ¡¦Áê¼êÇÏ¤ÎÁÀ¤¤Êý
¼´¤Ï①②¿Íµ¤¤Î²´ÇÏ¡£¡Î5¡¦2¡¦0¡¦4¡Ï¤À¤¬¡¢Ãå³°£´Æ¬Ãæ£³Æ¬¤Ïºå¿À³«ºÅ»þ¡£µþÅÔ³«ºÅ»þ¤Ï¡Î4¡¦2¡¦0¡¦1¡Ï¤ÇÍ£°ìÃå³°¤ËÇÔ¤ì¤¿24Ç¯¡Ê②¿Íµ¤¥¨¥¤¥·¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥¿ー14Ãå¡Ë¤Ï①¿Íµ¤¥Ó¥Ã¥°¥·ー¥¶ー¤¬£±Ãå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÌÆÇÏ¤Î①②¿Íµ¤¤Ï¡Î0¡¦1¡¦0¡¦8¡Ï¤ÈµþÅÔ³«ºÅ»þ¤ÏÁ´ÌÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ー¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤Ç£°ÉÃ£´º¹°ÊÆâ¤ÎÇÏ¤Î½ÐÁö¤¬¤¢¤ì¤Ð£±Ãå¸ÇÄê¤ÇÁÀ¤¨¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¥¹¥ï¥ó£ÓÁÈ¡¢¥ª¥Ñー¥ë£Ó£±ÃåÇÏ¤¬Ãæ¿´¡£
£·ºÐÇÏ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º£Ó£²·åÃå½çÇÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤¨¤ì¤Ð¹âÇÛÅö¤â½½Ê¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£
µþºåÇÕ¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
