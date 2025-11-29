グラビアアイドルとして活躍したタレントの井上晴美（51）が29日までに自身のインスタグラムを更新、近影を披露した。

「どれくらい振りだろうヘアサロン 正直田舎暮らししていると美容とは縁が遠くなってしまう」と書きだした井上。28日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」で整えた新ヘアを変わらぬ美しさと共にアップした。

井上は今回「本格的なグラビアに挑戦します」と宣言。「ダマってられない女たち season2」では26年ぶりとなるグラビア撮影に向け、1カ月間のストイックなボディメイクや撮影の様子に密着した。

「いい意味でみんなそのまんまで自分らしく素のままで素材を活かしながらww生きてる しかしこうやって仕事となると真逆のことになるのでとても新鮮で変化にびっくりする」と大満足の様子。「一体何が起きてるのか不思議ですヘアカットもご無沙汰ですのでバッサリ ここまで短くなったのはいつぶり？」とつづった。

ファンからは「晴美ちゃん若い頃と変わらず奇麗」「同じ地元九州の誇り」「どんな場所にいてもやはり貴女は美しい」「笑顔がとても素敵」「若い時と変わんない」「相変わらずお奇麗」「本当に変わらず美しいです！」などのコメントが寄せられた。