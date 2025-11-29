平野ノラ、4歳愛娘とあらかわ遊園満喫 親子ショット披露に「ふたりとも楽しそう」「優しい母のお顔」
お笑いタレントの平野ノラ（47）が27日、自身のインスタグラムを更新。“バブ子”こと長女（4）と遊園地を満喫する様子を公開した。
【写真】「ふたりとも楽しそう」夜のあらかわ遊園で4歳愛娘との２ショットを披露した平野ノラ
平野は「あらかわ遊園いいわね〜 いろいろちょうど良くていいわね〜 懐かしい街頭紙芝居は一番盛り上がってるところで『はい、この続きは来月〜』って予想を遥かに超えたオチだったのよ…いいわね〜 #あらかわ遊園 #いいわね #バブ子4歳」と“自虐”も交えつつつづり、昼と夜それぞれの風景をとらえた親子ショットなどを披露した。
この投稿にファンからは「ふたりとも楽しそうー バブ子の後ろ姿で楽しさが伝わってくるよー」「ノラちゃんの優しい母のお顔、いいわねー」「綺麗な写真ありがとうございます」「あらかわ遊園楽しいですよね 小さい頃行ってました！大人になって子供連れてっても面白かったです！」などのコメントが寄せられている。
平野は、2017年12月に約6年にわたって愛を育んできた“蟹江敬三似”の一般男性と結婚。21年3月に長女が誕生した。
