»³¸ý¤â¤¨¡¡É×¡¦ÅÄÃæÍµÆó¤¬ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯³Ð¤¨¤¿²È»ö¤ÇÂç»´»ö¡ÖÆÀ°Õ¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³¸ý¤â¤¨¤¬£²£¹Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤ÎÉ×¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡£ÈÖÁÈ£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²È»ö¡¢°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Ï¤â¤¦¡¢´°Á´¤Ë²È»ö¤Ï»ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡£²È»ö¤Ë´Ø¤·¤ÆÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§¤·¤Æ£±£°Ç¯¤À¤¬¡¢¡Ö£±£°Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¿æÈÓ´ï¤Î¥Ü¥¿¥ó¡¢²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï£Í£Ã¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬¡Ö´Á»úÆÉ¤á¤¿¤é¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÊò¤ì´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÅÄÃæ¤Ï¤ªÊÆ¤Î¸¦¤®Êý¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³¸ý¤¬¶µ¤¨¤Æº£¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÌÜÀ¹¤ê¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¡¡»¨¹òÊÆ¤È¤«¤ª¤«¤æ¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬¤É¤³¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÇòÊÆ¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¶á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÀöÂõµ¡¤ò²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£»ä¤ÎÂç»ö¤Ê¥«¥·¥ß¥ä¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤òÀö¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡££±²ó¤·¤«Ãå¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡×¡£¾±»Ê¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Ãå¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢ÅÄÃæ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê²È»ö¤¬¥´¥ß½Ð¤·¡£¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô²°¤Î¥´¥ßÈ¢¤Î¥´¥ß¤ò½¸¤á¡¢¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹¤ò½¸¤á¡¢¥Ç¥£¥¹¥Ý¡¼¥¶¡¼¤Î¥«¥é¥«¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîºÚ¤Î¥´¥ß¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡Ê¬ÊÌ¤â´°àú¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤ÆÉÔÇ³¤´¤ß¤«¤Ê¡©¡¡²¿¤´¤ß¤«¤Ê¡©¡×¤È»³¸ý¤¬¸À¤¦¤È¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤½¤ì¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£