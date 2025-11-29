もはや犬ではない…⁉︎ →ポメラニアンの成長ビフォアフに「たぬき…これはたぬき！」「可愛さはちきれそう！」
【写真を見る】ポメラニアンの赤ちゃん→信楽焼のたぬきに⁉︎ ありえない進化をとげたワンコ
動物の成長を見守れるのも、ペットを飼う大きな醍醐味。
ふとしたときに過去の写真と見比べると、「こんなに成長したのか」と微笑ましい気持ちになりますよね。
そんな、Xに投稿されたとあるワンコの成長ビフォーアフターが話題となっています。
投稿1枚目の画像には、生後2ヶ月のポメラニアン、くつしたちゃんが写っています。
そして2枚目の画像には、2歳7ヶ月になったくつしたちゃんの姿が。
成長とともにふっくらして、なんと「たぬき度」が上がってる……！！！
まさに信楽焼のたぬきみたい！！！
この信楽焼たぬきのくつした@kutsu_shigatanuさんの投稿に、「かわいくたぬきになったんですね」「こんなにちゃんとたぬきらしいたぬき初めて見ました！」と大盛り上がり。6.7万いいねを獲得しました！
また、この投稿に「【お願い】赤ちゃんの姿と現在の姿を見せてほしいです…」と書かれていたことから、たくさんの飼い主さんが、それぞれペットの成長ビフォーアフターを投稿主さんのスレッドに掲載。
コメント欄が可愛い！であふれる事態に！
ワンちゃんや猫ちゃんの成長に心が和んで、見ているだけで癒されます……。
このポストへの反響について信楽焼たぬきのくつしたさんに聞いてみると、「『可愛さがはちきれそう』『育ったほうが可愛いっていう奇跡』『たぬき…これはたぬき！』などたくさんコメントいただいて、くつちゃんみんなから可愛がられてるなぁととても嬉しかったです」とのこと。また、ほかの子たちのビフォーアフター投稿についても、家族と見ながら「可愛いがたくさんで癒されるねー」と和んだそうです。
こうした反応を受けつつ改めてくつしたちゃんの成長を見返して、確かに2か月のころのベビー期よりお顔がかわいくなってるなぁ、このパターンもあるんだなぁと、親バカ的に感じてしまったと話してくれました。きっと飼い主さんの愛情を受けた結果ですね！
ちなみにお迎え時のくつしたちゃんの体重は750gだったそうですが、今では3.5kgとかなり成長した様子。「全体的に丸くカットしているのとポメラニアンの毛量の関係で、実際より太って見えてるかもしれません」とのことですが、それにしてもふんわり丸っこくて愛らしい……！ シャンプーなどで毛のふわふわがなくなると別のワンちゃんに変身するそうです。
成長に伴った変化について聞いてみると、「トレードマークと思っていたおでこの白いアホ毛が消えたり、天使の羽のような背中の白い毛が消え、今は脇のあたりが少したぬきっぽい模様に変化しました」と、やっぱりどんどんたぬきに近づいている模様。元気で活発に遊びまわるところや、食欲旺盛ぶりは赤ちゃんの時から変わっていないそうです！
また、くつしたちゃんとは「初めて会ったときほかのワンちゃんと戯れていて、その動きがピョンピョン飛び跳ねていてまるで妖精のようで心を奪われました」と、運命の出会いだったと信楽焼たぬきのくつしたさん。顔も可愛くて、白いくつしたを履いたような足毛も可愛くて、ズキュンと一目惚れしてしまったそうです。
信楽焼たぬきのくつしたさんは、「たぬき」や「こぐま」似のくつしたちゃん以外にも「きつね」似のノアくんを飼っています。ポメラニアンはたぬき顔ときつね顔に分かれるそうで、お迎えした当初から「くつちゃんはたぬき顔、ノアわんはきつね顔のポメちゃんだねー」と家族で話していたそう。
最近は、散歩へ行くと「犬種はなんですか？」と聞かれることが多く、改めて「くつちゃんもノアわんもポメラニアンに見えない子たちなんだぁ」と思う場面が増えてきたそう。そんな中でくつしたちゃんが「こぐま」「信楽焼のたぬき」「長沢芦雪の描いた犬」などに似ていると話題になったことで、「たぬきの横にきつねもいる」と、ノアくんもさらに注目されることになったと語ってくれました。
二匹の性格はというと、くつしたちゃんはいつも撫でてもらえる位置にスタンバイしているザ・妹タイプで、ノアくんは撫でて欲しい時はチラチラこちらを見つつ、お尻をフリフリしながらバックで近づいてくるツンデレ。ノアくんは、撫でると満足そうに「それそれ」というような視線を送ってくるとのこと。甘えん坊もツンデレも、どちらも可愛い！
ちなみにくつしたちゃんは、ノアくんのイタズラを見つけると突如勇ましく吠えて正義感にあふれる一面もあるそう。でも机の足にぶつかっていたり、仰向けのまま足をピンと伸ばしながら寝落ちしてたり、ボーロキャッチに挑戦しても上手くキャッチできず、ふかふかの背中にボーロが乗ったまま気づかなかったりと、少しドジっ子な一面も。でも基本的には二匹仲良くソファで日向ぼっこするなど、和やかな雰囲気なんだとか。
くつしたちゃんもノアくんも、それぞれ見た目の期待を裏切らない、可愛さたっぷりの日々を送っている様子。仲良しなのも素敵ですよね。これからもきっと、二匹で見る人を虜にしてくれること間違いなし！ 気になる方は、引き続き信楽焼たぬきのくつしたさんのXを見守りましょう♪
文＝月乃雫