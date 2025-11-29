¡Ö¤ä¤±¤ËÄ¹¡Á¤¤IC¥é¥ó¥×¡×¤â4¼ÖÀþ²½¡ª Åì¶å½£Æ»¤Î¡ÖËÜÀþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¶è´Ö¡×12·î¤Ë´°À® ÂçÊ¬
¡¡NEXCOÀ¾ÆüËÜ¶å½£»Ù¼Ò¤Ï2025Ç¯11·î26Æü¡¢Åì¶å½£Æ»¤Î±§º´IC¡Á±¡ÆâIC´Ö¡ÊÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢±§º´IC¤È¹ñÆ»10¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ö±§º´Æ»Ï©¡×¤ò·ë¤Ö¥é¥ó¥×ÉôÊ¬¤Î4¼ÖÀþ²½¤¬¡¢12·î12Æü¤Ë´°À®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤Ê¡¢Ä¹¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬Åì¶å½£Æ»¤Î¡ÖÄ¶Ä¹¤¤IC¥é¥ó¥×¡×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡¦ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÅì¶å½£Æ»¤Î±§º´IC¡Á±¡ÆâIC´Ö¤Î4¼ÖÀþ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯3·î7Æü¤Ë¤ÏËÜÀþÉôÊ¬¡Ê3.1km¡Ë¤Î4¼ÖÀþ²½¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¶È¤Ï¡¢±§º´IC¤Î±§º´Æ»Ï©¤È¤ÎÀÜÂ³ÅÀ¡Ê±§º´ÎÁ¶â½ê¡Ë¤«¤éËÜÀþ¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥×¶è´Ö¤âÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥×¥¦¥§¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ËÄ¹¤¤1.5km¤Î±äÄ¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢9·î20Æü¤Ë¤Ï¾å²¼Àþ¤òÊ¬Î¥¤·¤¿¼ÖÀþ±¿ÍÑ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤Ç¤Î»ÃÄê2¼ÖÀþ±¿ÍÑ¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¹¤¤¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÅì¶å½£Æ»¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¡ÖËÜÀþ¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¶è´Ö¤Ç¤¹¡£Åì¶å½£Æ»¤Î±§º´IC°ÊÆî¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È±§º´Æ»Ï©¤«¤éÏ¢Â³¤¹¤ëÀþ·Á¤Ç¡¢¸½ºß¤Î±¡ÆâIC¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö±¡ÆâËÜÀþÎÁ¶â½ê¡×¤ÇÎÁ¶â½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Åì¶å½£Æ»¤Î±§º´IC°ÊËÌ¤¬2015Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤È¡¢±§º´IC¤¬ÂçÊ¬ÊýÌÌ¤Ø1.5km°ÜÀß¤µ¤ì¡¢¥¥íÄø¤â²þÄê¡£º£²ó4¼ÖÀþ²½¤µ¤ì¤ë¶è´Ö¤Ë±§º´ÎÁ¶â½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢±¡ÆâËÜÀþÎÁ¶â½ê¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ±§º´ÎÁ¶â½ê¤«¤éÅì¶å½£Æ»ËÜÀþ¤Þ¤Ç¤¬¡ÈÄ¹¤¤¥é¥ó¥×¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥×¶è´Ö¤Î4¼ÖÀþ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Î¤Û¤«¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ³ÎÊÝ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£