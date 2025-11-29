【思い出に残るジャパンC】コントレイル「これが三冠馬の走りだ！」涙の福永祐一 破壊力満点の末脚でラストランを飾る



第41回ジャパンカップ コントレイルがGI5勝目で有終の美（c）SANKEI

ホースマンたちの思い出に残るジャパンカップは？

今年で45回目を迎えるジャパンCが11月30日（日）に開催。それに先駆けてYoutubeチャンネル「テレ東競馬チャンネル」では総勢20名のホースマンに「思い出のジャパンC」について深堀り。

その中でも注目すべき名レースをピックアップ。今回は三冠馬コントレイルが完璧なラストランを飾った2021年のジャパンC。

無敗で三冠を達成も... 勝ちあぐねる4歳シーズン

競走馬にとってラストランを無事に終えること自体、かなり難しいこととされている。

それもGⅠの大舞台で有終の美を飾るというのは至難の業となるが......それをジャパンCの大舞台で成し遂げたのが2021年のコントレイルだった。

不世出の三冠馬・ディープインパクトの最高傑作と称されるコントレイルは3歳時、福永祐一とのタッグで無敗のまま牡馬クラシック三冠を制覇。

親仔揃っての無敗でのクラシック三冠制覇は日本どころか世界でも類を見ない史上初の快挙。それを涼しい顔で成し遂げてみせた。

しかし、コントレイルは菊花賞以降、勝ち星から遠ざかる。

菊花賞後に挑んだ2020年のジャパンCではアーモンドアイの2着に敗れて初黒星を記録すると、4歳緒戦となった大阪杯は道悪馬場で伸びを欠いて3着止まり。

秋緒戦となった天皇賞（秋）も直線で猛然と伸びたが、1つ下の皐月賞馬エフフォーリアに届かず2着だった。

菊花賞後、GⅠレースばかりを使って3連敗。相手が強いレースばかりではあったが、無敗で牡馬三冠を達成したコントレイルからしたら物足りないレースばかり。

気が付けば1年も勝ち星から遠ざかり、2度目のジャパンC挑戦が決定。同時にこれが引退レースとなることが陣営からも発表された。

古馬になってから1勝も挙げることができないまま現役を終えるのか、それとも三冠馬らしい豪快な走りで勝利し、有終の美を飾るのか......

この年のジャパンCはコントレイルの一挙手一投足に注目が集まった。

「これが三冠馬の走りだ！」破壊力満点の末脚でラストランを飾る

外国馬が3頭エントリーしたが、コントレイルを含め4世代のダービー馬が集まったのはジャパンC史上初めて。その中でもコントレイルは単勝1.6倍という絶大な支持を集めてレースに臨んだ。

スタート直後、レースを作ったのは前年の菊花賞でコントレイルに迫ったアリストテレスだった。

1000mを1分2秒2というスローペースで逃げたが、この流れにしびれを切らしたかのように古豪キセキが先頭を奪うと、そこからは5ハロン連続で11秒台のラップが刻まれるという締まった流れに。

そうして迎えた直線、前を行くキセキをクリストフ・ルメールが騎乗したオーソリティが捕らえて先頭に立つという光景は1年前にこのレースを走ったコントレイルにとってはまるでデジャヴに感じたことだろう。

昨年はここから伸びきれなかったが、4歳になった今は違うとばかりにここから一気に伸びてきた。

その末脚はまさに真一文字。空に描かれる飛行機雲のようにまっすぐなものだった。

残り200mの時点でオーソリティを捕まえて先頭に立ったコントレイルはそこからさらにスピードを上げていきその差を広げていき、気が付けばほんの数秒で2着馬に2馬身差を付けてゴール。

「これが三冠馬の走りだ！」と言わんばかりの破壊力を満員の観衆の前で見せつけた。

このレースを見た騎手の北村友一は「感動した。引退レースでしっかりと結果を残して花道を飾るのは素晴らしい」と絶賛。

今村聖奈はレース後に感極まって馬上で涙する福永祐一の姿を見て「鳥肌が立った。一競馬ファンとしてカッコイイと思った」と最大級の賛辞を贈った。

あれから4年の月日が経つが、コントレイルの雄姿と馬上で涙した福永祐一の姿は未だにファンの記憶に鮮明に残り続けている。



■文／福嶌 弘



