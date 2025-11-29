¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç¥·¥ß¤Ï¾Ã¤»¤Ê¤¤¡ª¡©Ä¶¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¿¦¿Í¡¦²½¤±»ÒÄ¾ÅÁ¡Ö10ºÐ¼ãÊÖ¤ë¡×¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¶Ë°Õ
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¡¢20Âå¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«Ï·¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤·¤Ê¤¤¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯Êý¤ÏÉ¬¸«¡ªYouTube¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î²½¤±»Ò¤µ¤ó¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡ÖÃ¦¡¦Ï·¤±´é¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯½Ñ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¿¦¿Í²½¤±»Ò¤µ¤ó¤ÎÀµ¤·¤¤¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Î¿§Áª¤Ó
º£²ó¤Ï¡¢¥·¥ß¤Î±£¤·Êý¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
²½¤±»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï ¡¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç ¢Àµ¤·¤¯»È¤¨¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÇ»¤¯¤ÆÂç¤¤Ê¥·¥ß¤â¤¤ì¤¤¤Ë±£¤»¤ë¤½¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥·¥ß±£¤·¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿Ç§¼±¤ò¡¢º£¤¹¤°¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ª
²½¤±»Ò¤µ¤ó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç¥·¥ß¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤¤¤Ê¤¤¤ï¤è¤Í¡ª¡©¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç¥·¥ß¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¤Î¡£¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¤«¤Ê¤ê¸üÅÉ¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤â¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡ÄÅÉ¤ê½Å¤Í¤¿Ê¬¤À¤±¥ª¥Ð¥µ¥ó²½¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤¦¡¢¥·¥ß¤ò±£¤»¤ë¤Î¤Ï¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤À¤±¡£
¤½¤·¤Æ°Õ³°¤Ë¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Ä¤±¤ë½çÈÖ¤Ç¤¹¡£²¼ÃÏ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥·¥ß±£¤·¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¡ÖÇöÅÉ¤ê¡×¤È¡Ö½Å¤Í²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï³ä°¦¤·¡Ê¤Ê¤ó¤Ê¤é¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤â¾Ê¤¤¤ÆOK¡ª¡Ë¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤òºÇ¸å¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤¬¿¨¤ì¤Æ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¸å¤Ë¥·¥ß¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤µ¤¹¤¬¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¤â¡¢¥·¥ï¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´Ë¡ÅÙ¤è¡ª¡×
¢£¤½¤Î¥·¥ß¡¢±£¤»¤Æ¤ë¡©¥¾¥ó¥Ó¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©Àµ¤·¤¤¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÎÁª¤ÓÊý
²½¤±»Ò¤µ¤ó¡Ö¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼Áª¤Ó¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢Å´Â§¡ª
¼¡¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¿§Áª¤Ó¡£¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥Ô¥ó¥¯·Ï¡Ë¤Î¡¢Ç»¤¤¤á¤Î¿§¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£NG¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯¥ë·Ï¤äÇò¤Ã¤Ý¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¤â¤Î¡£¥·¥ß¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¤Ã¤Ý¤¤¥¾¥ó¥Ó¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉâ¤½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¡¢¤¢¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡©
¤Þ¤¿¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢È©¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÁª¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Èé»é¤¬Â¿¤á¤Î¿Í¤äº®¹çÈ©¤Î¿Í¤Ï¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ò¡£´¥ÁçÈ©¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤ä¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤è¡£¡×
¡Ö»ä¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¶¡¦¥»¥à¤Î¥«¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó ¥Á¥Ã¥×¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ä¡¢23YEARSOLD¤Î¥À¡¼¥Þ¥·¥ó¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¡È¤Á¤ç¤¤¤Î¤»¡É¤È¡È¥È¥ó¥È¥ó¡É¤¬·è¤á¼ê
¡Ö¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤Î¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¤½¤ì¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡ª¤Þ¤º¤Ï¡¢¥·¥ß¤Î¾å¤À¤±¤Ë¤´¤¯¾¯ÎÌ¤òÇö¤¯¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ê¥¥Ã¥É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Á¥Ã¥×¤äÉ®¤ò¤è¤¯¤·¤´¤¤¤Æ¤«¤éºÇ¾®¸Â¤ò¤Î¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÃúÅÙ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È²½¤±»Ò¤µ¤ó
¡¡
È©¤Ë¤Î¤»¤¿¤é¡¢»Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥é¥·¤ÇÃúÇ«¤Ë¤Ü¤«¤¹¤Î¤¬Å´Â§¡¢¤È²½¤±»Ò¤µ¤ó¡£
¹¤²¤¿¤ê¤»¤º¡¢È©¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤Ë¥Ö¥é¥·¤Ç¥È¥ó¥È¥ó¤È·Ú¤¯¤¿¤¿¤¤¤Æ¡£»Ø¤Ç¤Ü¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤¬¶Ñ°ì¤Ë¤Î¤é¤º¡¢¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ä¤¹¤¤¡¢Àè¤¬Ê¿¤é¤Ê¤â¤Î¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿KISHI¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¤ÏÀè¤¬Ê¿¤é¤ÇÈ©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¼Ð¤á¤Î·Á¾õ¡£¤Û¤É¤è¤¤ÂÀ¤µ¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤¬¼«Á³¤ÈÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£ÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÌ©ÅÙ¤â¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬È©¤Ë¤è¤êÌ©Ãå¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡Á¡ª»È¤¨¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤è¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÎÆóÅÙ¤Å¤±¤Ï¡¢¥à¥é¤ä¥è¥ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸·¶Ø¤À¤«¤é¤Í¡ª¡×
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ß±£¤·¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡
¡ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¡
²½¤±»Ò¤µ¤ó
ËÜÌ¾¡§´ß½ç»Ò¡£1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÝÇ½³¦¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤¹¤ë¸½Ìò¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¿¦¿Í¡¡²½¤±»Ò¤Î¶î¤±¹þ¤ß»û¡×¤ò±¿±Ä¡£¡Ø²½¤±»Ò¤Î¥ª¥¥Æ¡£¡§¥ª¥È¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î¡¡¥·¥ó¾ï¼±¤ÎÈþ³è¥ï¥¶100¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÄ¹ÅÄÍ³¹á
