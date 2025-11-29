藤あや子、“具材たっぷり”手作り鍋料理のおうちごはんを披露「うわ〜豪華！」「おいしそーー!!」「しかもめっちゃ身体に良さそうデス」
歌手の藤あや子（64）が25日、自身のブログを更新。手作りの鍋料理による“おうちごはん”を紹介した。
【写真】「おいしそーー!!」「しかもめっちゃ身体に良さそうデス」藤あや子の“具材たっぷり”手作りきのこ鍋
「山形産大粒なめこを頂いたのでお鍋にしてみました」と明かし、お手製のきのこ鍋を写真でシェア。スープは「根昆布白だし」で作ったといい、たっぷり入った具材については、大粒なめこのほか「鶏もも肉」「お豆腐」「長ネギ」「しらたき」「はなびら茸」と説明した。
投稿では、きのこ鍋が入った土鍋や干物、大根や卵が入った煮物、漬物などが並んだ豪華な食卓の写真も披露している。
コメント欄には「うわ〜豪華！」「おいしそーー!!」「温まるし美味しそうだし、しかもめっちゃ身体に良さそうデス」「鍋の季節にぴったりですねー」「ナメコの大きさにビックリ!!こんなに大きいのあるんですね！」「我が家と同じようなメニューなのにこのセンス？の良さ なんで〜」など、さまざまな反響が寄せられている。
