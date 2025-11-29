東京ソラマチ「セサミストリート」POP UPで話題のアビー×キキララコラボをGETしよう！
東京スカイツリーのお膝元・東京ソラマチ(R)に、セサミストリートのPOP UP STOREが初登場！2025年12月3日(水)から25日(木)までの期間限定で、エルモやクッキーモンスター、アビーなど人気キャラクターの限定グッズが大集結する。特に注目したいのが、“ゆめかわ”なアビー×リトルツインスターズのコラボアイテムと、グルマンディーズのLOVEシリーズ新商品。さらにエルモ＆アビーのグリーティングイベントも開催決定と、クリスマスシーズンにぴったりな特別企画が満載だ。
【写真】アビー×キキララの新作コラボグッズを見る
■アビー×リトルツインスターズの限定コラボ
セサミストリートマーケットでも大好評だったアビー×リトルツインスターズのコラボ。今回、東京ソラマチで行われるPOP UP STOREでは新たなコラボ商品を発売。“ゆめかわ”な世界観がたまらない「アビー×リトルツインスターズ」のコラボグッズは、持っているだけで気分が上がること間違いなし。
「ハンカチタオル」(1100円)は、アビー、キキ、ララが仲良く並んだ姿をあしらったミニサイズ。ふわふわの肌触りと淡いカラーリングで、毎日使いたくなる愛らしさ。「アクリルキーホルダー」(880円)は、バッグやポーチのアクセントとして付ければ、さりげない“ゆめかわ”感をプラスできる。「ステッカー」(385円)は、手帳やノートのデコレーションにぴったり。プチプラ価格だから、複数買いして友達とシェアするのも楽しそう。
■ハートがキュート！LOVEシリーズの新作テックアイテム
赤いハートモチーフとレトロポップなフォントが印象的なグルマンディーズ・LOVEシリーズから、実用性抜群のテックアイテムが続々登場。「クリスタルクリアケース【iPhone16】」(3278円)は、エアークッション構造でスマホをしっかり保護してくれる優れもの。「USB/USB Type-C ACアダプタ」(3278円)は、USBタイプAとCの両方に対応。コンパクトサイズで持ち運びも楽々だ。
「MagSafe対応ワイヤレスリチウム充電器5000mAh」(5478円)は、マグネット内蔵でiPhoneにピタッとくっつく画期的な充電器。ケーブルレスでスマートに充電できるから、外出先でも大活躍してくれる。「マルチリングプラス」(1628円)は、他機種対応でスマートフォンに挟むだけの簡単装着。キャラクターがデザインされていて、スマホを持つたびにほっこり気分になれそう。
「マウスパッド」(2178円)は、厚みがあるハードタイプで光学式マウスにも対応。デスクワークが多い人へのプレゼントにもぴったり。「ICカードケース」(2178円)は、カードを入れたままタッチ可能な優秀アイテム。ストラップ付きでバッグに取り付けられるから、改札もスムーズに通過できる。
■スーパー7のアクションフィギュアがエモい
デザイナーズトイで人気のスーパー7が手がける「リ・アクション」シリーズの「3.75インチ・アクションフィギュア『セサミストリート』」(各3800円)も見逃せない。「もしも当時にフィギュアが発売されていたら？」というコンセプトで、あえてレトロなテイストで立体化されたキャラクターたちは懐かしくも新鮮！
全高約5〜8センチ、5カ所が可動するアクションフィギュアで、「エルモ」「クッキーモンスター(シェフ)」「アビー・カダビー」に加え、特別感満載の「エルモ(レインボー)」もラインナップ。パッケージは壁などに飾れるブリスターパック仕様になっていて、開封せずにインテリアとして楽しむのもあり。コレクターはもちろん、レトロカルチャー好きなら絶対に手に入れたい逸品となっている。
■エルモ＆アビーに会える！グリーティングイベントも開催決定
なんとPOP UP STORE期間中、エルモとアビーに会えるグリーティングイベントも開催される。予約サイトからの事前予約制。セサミストリートの人気キャラクターとの2ショットは、最高のクリスマスの思い出になること間違いなし。
【開催情報】
・2025年12月7日(日) エルモ／3階9番地ESCサイド
・2025年12月20日(土) アビー／2階9番地ESCサイド
・時間：各日11時30分〜、13時〜、15時〜
■アクセス＆お買い上げ特典情報
セサミストリートPOP UP STOREは、2025年12月3日(火)から12月25日(水)まで、東京ソラマチ2階11番地で開催される。東京スカイツリータウン内という好立地だから、スカイツリー観光のついでに立ち寄れる。クリスマスシーズンの東京ソラマチは、イルミネーションも美しく、デートや友達とのおでかけにもぴったりだ。
さらにうれしいのが、会場内でグッズを2000円以上購入した人へのステッカーの先着プレゼント。ただし、レシート合算は不可で当日限り、一人1枚までの配布となっている。限定ステッカーは数に限りがあるため、お目当てのグッズがある人は早めの来店がおすすめ！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
(C) 2025 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO.L663591
