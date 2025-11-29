多ボタン機能やホイールアクセラレーションの機能も便利！【レイザー】のマウスがAmazonに登場中‼
便利な多ボタン機能など使いやすさを追求!【レイザー】のマウスがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
3つのモードを搭載したスクロールホイールを採用。高精度で明確なノッチ付きスクロールで武器やアクションモードを切り替えに適した「タクタイルモード」、スムーズな高速スクロールで瞬時にコンテンツを閲覧したり、ゲームコマンドを繰り返し実行するのに便利な「フリースピンモード」、Razer Synapseで有効して、ホイールを速くスクロールすると自動的にタクタイルモードからフリースピンモードに切り替えることができ、直感的な操作性だけではなく、高速性を両立。
1,680 万色のカラーオプションと無限のライティング効果を備え、13の各ゾーン(スクロール + ロゴ + アンダーグロー)をカスタマイズして究極のRGBライティングを楽しむことができる。150 以上の Chroma 対応ゲームでダイナミックに反応させる。
Basiliskの性能の高さを継承しつつ、人間工学に基づいて持ちやすさを追求した形状により様々なグリップスタイルに対応。
他のワイヤレス技術より25%高速なワイヤレス接続を実現。データプロトコルの効率化と、改善されたアダプティブ・フリークエンシー・テクノロジーを採用し、ノイズの多いワイヤレス環境でも高速の周波数に瞬時に切り替えるため、スムーズで安定した、低遅延のワイヤレス接続を体験できる。
