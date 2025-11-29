デザート感覚で“なりたい私”習慣を続けよう！プリン風味のMCTゼリーが新登場
ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社は、2025年10月14日に新ブランド「iBODY(アイボディ)」から、機能性表示食品「マイコミット MCTゼリー」を発売。
【写真】持ち運びしやすく、忙しい日常でもサッと手軽においしく摂取できるのが魅力の「マイコミット MCTゼリー」
本ゼリーは、MCTオイル(中鎖脂肪酸)を2グラム配合したスティックタイプの機能性表示食品。なめらかプリン風味で、糖類ゼロ・ノンカフェイン仕様となっており、デザート感覚で手軽においしく続けやすいのが特徴だ。
中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)は、運動時の脂肪代謝をサポートすることが報告されており、普段からライトな運動(ストレッチやウォーキングなど)に取り組む人にもぴったり。さらに、低分子化されたコラーゲントリペプチドを15ミリグラム配合し、美容への意識が高い層にも取り入れやすい成分設計となっている。
■商品情報
商品名：マイコミット MCTゼリー
内容量：15グラム×14本
希望小売価格：2138円
■主な特徴
・MCT(中鎖脂肪酸)配合の機能性表示食品
・機能性関与成分の中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)は運動時の脂肪燃焼を高めることが報告されている
・コラーゲントリペプチド15ミリグラム配合(コラーゲンを低分子化したもの)
・なめらかプリン風味
・ノンカフェイン／糖類ゼロ
・スティックゼリー形状
■中鎖脂肪酸(MCT)とは？
ココナッツなどに含まれる天然成分で、一般的な食用油(LCT：長鎖脂肪酸)と比べて脂肪酸の長さが約半分で、短時間でエネルギーに変わるのが特徴。
1日摂取目安量
1日1本を目安に、袋から中身を押し出してよく噛んで食べる。冷蔵庫で冷やすとより一層おいしく味わえる。
機能性表示
本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれる。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)は、運動時の脂肪燃焼を高めることが報告されている。
※本品は特定保健用食品と異なり、機能性および安全性について国による評価を受けたものではない。届け出られた科学的根拠などの情報は消費者庁ウェブサイトで確認可能。
※本品は医薬品ではない。食生活は主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを。
今回の新商品について、担当者に話を聞いてみた。
――「iBODY」のブランドコンセプトや名前に込めた想いを教えてください。
「分かりやすさ」や「今っぽさ」、「覚えやすさ」「音や響きの語感」を意識してネーミングを検討しました。ブランド名の「iBODY(アイボディ)」は「理想のカラダにアイデアを。」というテーマから名づけました。
ideal(理想の)×i(私)×idea(アイデア)とBODY(カラダ)を掛け合わせた造語で、小文字の「i」で洗練された「スマートさ」を表現しています。また、「マイコミット」には自分自身との約束を守り、前向きに取り組む決意の意味を込めています。目指すところは一人ひとり異なるからこそ、自分に合ったスタイルで頑張る私に“コミット”する人を応援するブランドを目指します。
――常盤薬品は“体の内側からきれいに”をテーマにした商品展開にも力を入れています。その背景に何がありますか？
常盤薬品工業では、「カラダ・ココロ“トキメキ”創造企業」というスローガンを掲げています。医薬品・医薬部外品・食品・化粧品など、日々の暮らしのなかで必要とされ喜んでいただける商品やサービスを提供することで、皆様のカラダとココロに“トキメキ”を届けたいと考えています。その中で、“内側からの美と健康”という視点からの商品開発にも積極的に取り組んでいます。
――商品開発にあたってこだわった点は何でしょうか？
“手軽に、無理なく我慢せずに続けられる”食べやすい形状や風味にこだわって開発しました。「なめらかプリン風味」はプリンのキャラメル感まで表現できるよう処方設計しています。
――「マイコミット MCTゼリー」の推しポイントを教えてください。
何かを始めたい・続けたいと思っていても、忙しい毎日の中で実践することはなかなか難しいと思います。本商品は持ち運びができて、場所も選ばず、無理せず手軽においしく食べられる「スティックゼリー」であることがポイントです。
――「マイコミット MCTゼリー」は、どのようなタイミングやシーンでの摂取がおすすめですか？
デザート感覚でも運動シーンなどでも、続けやすいタイミングで摂取していただきたいです。MCTオイルは一般的な植物油に比べて素早くエネルギーに変わる特徴があり、ヨガや軽い筋トレ、ラジオ体操、ジョギングなど多様な運動シーンで脂肪代謝をサポートする汎用性の高さが魅力です。
また、階段の上り下りやお風呂掃除などの日常生活における身体活動でもエネルギー代謝を助ける機能にも期待ができる機能性関与成分です。「なめらかプリン風味」に仕上げているため、甘いものを楽しみながら続けたい方にもおすすめです。
――「iBODY」が今後、挑戦したいことは何ですか？
食べやすい形状や風味にこだわることで、「無理なく、我慢をせずに続けられる」アイデアを提供したいと考えます。おいしく続けられることで、ご褒美感覚で楽しみながら、健康習慣に取り組めるきっかけになることを目指しています。
ただ摂るだけでなく、おいしく、心地よく、気持ちを前向きにしてくれる「マイコミット MCTゼリー」。自分に“コミット”するきっかけとして、まずは1本、試してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
