12/13（土）19時00分〜21時24分 生放送「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」。

女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する

「女芸人No.1決定戦 THE W」

プロアマ問わず、ピン、コンビ、トリオの人数制限なし、

漫才、コント、ピン芸など…面白ければ何でもあり！



そんなお笑い異種格闘技戦の審査を務めるのはこちらの７名！（※50音順）

審査員

川島明（麒麟） ※5回目

粗品（霜降り明星） ※初

田中卓志（アンガールズ） ※7回目

哲夫（笑い飯） ※7回目

友近 ※４回目

森田哲矢（さらば青春の光） ※2回目

リンゴ（ハイヒール） ※４回目

さらに番組を盛り上げてくれる大会サポーターはこちらの2組！

大会サポーター



山添寛（相席スタート）

コットン

■概要

＜番組名＞

「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」

12月13日（土）19:00〜21:24 生放送 （日テレ系全国ネット）

＜番組ＭＣ＞

後藤 輝基（フットボールアワー）、黒田 みゆ（日テレアナウンサー）

＜大会サポーター＞

山添 寛（相席スタート）、コットン

＜審査員＞

川島 明（麒麟）、粗品（霜降り明星）、田中 卓志（アンガールズ）、哲夫（笑い飯）、友近、森田哲矢（さらば青春の光）、リンゴ（ハイヒール）

＜優勝賞金＞

1000万円

＜副賞＞

「日テレ人気番組出演権」「冠特番」など

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/thew/

番組公式X：https://x.com/the_w_ntv