「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」今年の審査員７名と大会サポーターを大発表！
12/13（土）19時00分〜21時24分 生放送「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」。
女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する
「女芸人No.1決定戦 THE W」
プロアマ問わず、ピン、コンビ、トリオの人数制限なし、
漫才、コント、ピン芸など…面白ければ何でもあり！
そんなお笑い異種格闘技戦の審査を務めるのはこちらの７名！（※50音順）
審査員
川島明（麒麟） ※5回目
粗品（霜降り明星） ※初
田中卓志（アンガールズ） ※7回目
哲夫（笑い飯） ※7回目
友近 ※４回目
森田哲矢（さらば青春の光） ※2回目
リンゴ（ハイヒール） ※４回目
さらに番組を盛り上げてくれる大会サポーターはこちらの2組！
大会サポーター
山添寛（相席スタート）
コットン
■概要
＜番組名＞
「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」
12月13日（土）19:00〜21:24 生放送 （日テレ系全国ネット）
＜番組ＭＣ＞
後藤 輝基（フットボールアワー）、黒田 みゆ（日テレアナウンサー）
＜大会サポーター＞
山添 寛（相席スタート）、コットン
＜審査員＞
川島 明（麒麟）、粗品（霜降り明星）、田中 卓志（アンガールズ）、哲夫（笑い飯）、友近、森田哲矢（さらば青春の光）、リンゴ（ハイヒール）
＜優勝賞金＞
1000万円
＜副賞＞
「日テレ人気番組出演権」「冠特番」など
番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/thew/
番組公式X：https://x.com/the_w_ntv