【「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」17巻】 12月5日発売 価格：880円

【拡大画像へ】

ヒーローズは、マンガ「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」17巻を12月5日に発売する。価格は880円。また、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店にて、本作のPOPUPストアを開催する。開催期間は12月5日から12月22日まで。

本作は著・柴田ヨクサル氏、協力・石森プロ 東映による作品。仮面ライダーになることを夢見て生きてきた東島丹三郎が十数年ぶりに帰郷し、40歳になった今、少年時代の自分に渾身のエールを送る。

POPUPストアでは、本作の1巻から17巻を1冊購入するごとに限定特典クリアカード(全3種)が1枚配布されるほか、一度に5冊以上購入した人にオリジナルショッパー(全4種)が1点プレゼントされる。また、一回の会計で3冊以上購入した人を対象に抽選券を配布。当選すると、柴田ヨクサル氏の直筆サイン色紙がプレゼントされる。

クリアカード

オリジナルショッパー

ショッパーA(東島)

ショッパーB(一葉)

ショッパーC(ユリコ)

ショッパーD(中尾)

【「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」17巻 あらすじ】

十数年ぶりに帰郷した東島丹三郎。仮面ライダーになることを夢見て生きてきた少年時代の自分に、40歳の今、渾身のエールを送る。夢を追う全ての人に勇気を与える感動の帰郷編、収録！

TVアニメ大反響放送中の仮面ライダーコミック最新刊！！

(C)柴田ヨクサル / ヒーローズ (C)石森プロ 東映