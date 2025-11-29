Image: 岡本玄介

ホースがなくて取り回しやすい。

庭掃除やサッシの隙間、愛車の掃除などで活躍するのが高圧洗浄機ですよね。

電動のケルヒャーが代表格かと思いますが、サブ機としてあると便利なのがマルハチ産業のポンプ式スプレー「霧王」です。

不要なペットボトルと合体

商品はノズルだけですが、水を入れたペットボトルに合体すれば完成です。

使うには、お尻のツマミを前後にポンピングし、ボトル内を空気でパンパンにします。オレンジ色のトリガーを押すと、勢いよく水が出るシンプルな機構になっています。

洗濯機のお手入れで活躍

洗濯機は洗濯槽で塞がれて見えない部分が、カビで真っ黒になりますよね。

筆者は先日、柔軟剤を入れる引き出しの奥が気になって引っ張り出してみました。

するとそこは地獄絵図に…。

洗剤やブラシや、風呂場からギリ届くシャワーで洗ってもイマイチ綺麗にならず。そこで試しに「霧王」を使ったらこれが大正解でした。

コードレスなので小回りが利くし水圧もバッチリ。

細く真っ直ぐ水が出るので、できる限りいろんな隙間から洗濯槽の向こう側を狙ってみました。

横向き、上向き、逆さにしても使えるので、かなり綺麗になりました。

水やりや液肥の散布にも

「霧王」はノズルをひねるとワイドに散水もできるので、植木の水やりや網戸の掃除、犬の散歩にもOK。水だけでなく液体肥料や消臭剤、除菌用の溶液を入れても良しとかなり万能です。

シャコシャコするのは苦ではない

実感としては30秒辺りから水圧が弱まり、計測するとチョロチョロになって止まるまで1分20秒ほど。でもすぐまたシャコシャコとポンピングすれば良いだけなので、充電切れの心配がありません。

お風呂掃除はお子さんに

安くて小回りも効くので、一家にひとつ持っていて損はないと思います。

お風呂場では、子供の玩具としても活躍するかと思います。 遊ぶついでに掃除してもらいましょう。

Source: マルハチ産業株式会社, Amazon