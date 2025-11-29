「戻ってきた！」「新太のゴールで決めろ」最終決戦に間に合った！ J１初昇格を目ざす水戸の絶対エースが復帰「ドキドキしてきた」の声
最終決戦に、間に合った。
クラブ史上初のJ１昇格を目ざす水戸は、11月29日に行なわれるJ２最終節で大分とホームで対戦する。試合に先立ち、発表されたメンバーに「渡邉新太」の名前があった。
ここまでチームトップの13得点をマーク。貴重な得点源は、９月の30節・いわき戦で負傷。右膝内側側副靭帯損傷と診断された。
以降は戦列から離れていたが、懸命のリハビリの末、絶対エースは最後の大分戦で待望の復帰を果たした。
背番号７はベンチスタート。スカッドを伝えるクラブの公式Xには、「新太さんメンバーに戻ってきた！」「渡邉ベンチきた〜」「また新太くん見れるの嬉しい」「ドキドキしてきた」「新太がいつ出るか」「新太のゴールで決めろ」といった声があがった。
勝点67で自動昇格圏内の２位につける水戸。大分戦で勝利すれば、文句なしでJ１行きのチケットを掴める。
なお、水戸のスタメンと控えメンバーは以下のとおり。
スタメン）
GK 51 春名竜聖
DF 39 山本隼大
DF ４ 牛澤 健
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
DF ２ 大森渚生
MF 47 仙波大志
MF ３ 大崎航詩
FW 99 加藤千尋
FW ８ 齋藤俊輔
FW 25 多田圭佑
控えメンバー）
GK 21 松原修平
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 16 塚川孝輝
MF 19 村田航一
MF 70 新井瑞希
FW 13 粟飯原尚平
FW 22 久保征一郎
FW ７ 渡邉新太
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
