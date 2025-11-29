県内でクマの目撃が止まりません。

【写真を見る】県内で "緊急銃猟" によるクマの駆除相次ぐ 今週は庄内町、鮭川村、飯豊町、米沢市で 11月に入ってからのクマ目撃件数は400件超 依然として異常なペース（山形）

県によりますと今月２３日までのクマの目撃件数は２６０４件でした。

今月に入ってからの目撃件数は４３１件となっています。

先月１か月間の目撃件数８２９件にくらべ減少傾向にあるものの、依然として異常なペースでの目撃が続いています。

そんな中、今週も県内ではクマの駆除が相次ぎました。

■２５日、庄内町、鮭川村で緊急銃猟により駆除

庄内町によりますと、２５日の午後１時ごろ、山形県庄内町狩川のJR狩川駅の近くで柿の木の上にクマがいるのが確認されました。

クマは１頭で体長は６０センチほどだということです。

町は午後２時過ぎに緊急銃猟を判断し、午後２時５６分に駆除したということです。

現場はJR狩川駅から南東におよそ１００メートルの距離で、クマは民家付近の畑にある柿の木の上にいすわるなどしていました。

また、鮭川村ではこの日の午前６時すぎ、鮭川村松沢地区の住宅敷地でクマが目撃されました。

付近でクマの目撃が相次いでいたことなどから村は緊急銃猟を判断し午前７時２０分ごろクマを駆除したということです。

■２４日には飯豊町で...

さらに、２４日には、飯豊町で柿の木にのぼっているクマが見つかり、このクマも緊急銃猟によって、駆除されました。

飯豊町によりますと、２４日の午前１１時ごろ、飯豊町椿地内にクマが出没し柿の木にのぼっているところが確認されました。

現場は、西置賜行政組合消防署飯豊分署から南西におよそ２００ｍの位置で、民家のすぐそばでした。

クマは、柿の木を降りたり登ったりを繰り返すなどして現場付近に居座り、警察や猟友会が出て警戒を続けました。

そして、午後３時２０分ごろ。

大塚美咲アナウンサー「銃声は合計で５発聞こえました。クマは駆除されたものとみられます」

すぐ近くに民家があることなどから、飯豊町長が午後３時すぎに緊急銃猟を発令。その後、クマは駆除されました。

近隣住民「山に帰ったと思ってほっとしていたらまた午後になって『木に登ってるよ』と作業している人に教えていただいた。駆除していただいて気持ち的にホッとして、落ち着かない一日でした」

駆除されたクマは体長７５センチほどで、子グマとみられています。

そして、23日には米沢市でも緊急銃猟によりクマ1頭が駆除されました。