テレ朝・山本雪乃アナウンサー（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。自身の義姉が元TBSアナウンサーの加藤シルビアさん（39）であることを明かした。

「こちら、私の義姉、シルビアさんです！」とシルビアさんとのショットを投稿。「兄と結婚してくれて、9年。シルビアさんのおかげで、かわいくて楽しい4人の甥姪のおばになれました」とつづった。

「硬軟どちらでも輝くアナウンサーとして活躍する姿を、家族になる前からずっと見てきました」と山本アナ。「ちなみに…大学生の頃行ったアナウンススクールの説明会でのこと。『現役アナウンサーにきてもらいました』という言葉とともに、扉の奥から現れたのがシルビアさんでした！」と回顧。「つまり私が初めて生で見たアナウンサーが、のちの義姉ということです」と振り返った。

「私とはまったく関係のないところでの兄との出会いですので、本当に不思議な縁を感じます。会うといつも、さっぱりとした言葉でたくさん褒めてくれる優しい義姉です。ゴーイングマイウェイなところが実に気持ちよく、カッコいい！自慢の家族であります」と記した。

「とても個人的なことですが、義姉共々、引き続きよろしくお願いします」とした。

シルビアさんも自身のインスタグラムで「少し前に、義妹が、三女の顔を見にきてくれました。テレビ朝日の山本雪乃アナウンサーです。夫の妹ですが、たまたま同じ職業で、昔からお仕事や子育ての話を聞いてくれて、頼れる義妹です！」と記し、2016年に結婚した夫で実業家の山本浩平氏が雪乃アナの兄であることを明かしていた。