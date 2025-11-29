SUPER BEAVER 日本武道館2DAYS公演決定！バンド結成20周年の最終日＆21周年スタート日に開催
SUPER BEAVERが、バンド結成20周年の最終日となる2026年3月31日と21周年をスタートさせる4月1日に、『都会のラクダSP at 日本武道館 ～ ラクダフロムトウキョウジャパン ～ 』と銘打った東京・日本武道館単独公演を開催する。
■公式FCではチケットの先行受付が開始
SUPER BEAVERのオフィシャルファンクラブである友の会ではチケットの先行受付を実施中だ。
また、12月3日リリースのフルアルバム『Acoustic Album 1』の初回生産限定盤A/Bと通常盤（初回仕様限定）に、日本武道館公演のアルバム購入者限定チケット申込シリアルナンバーが封入される（受付期間：2025年12月2日10時～12月9日23時59分）。
■ライブ情報
都会のラクダSP at 日本武道館 ～ ラクダフロムトウキョウジャパン ～
[2026年]
03/31（火）東京・日本武道館
04/01（水）東京・日本武道館
■リリース情報
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『Acoustic Album 1』
