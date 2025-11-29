女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」は29日、12月13日午後7時から日本テレビ系で生放送される決勝の審査員と大会サポーターを発表した。

審査員を務めるのは、7度目となる笑い飯・哲夫（50）、アンガールズ・田中卓志（49）、5度目の麒麟・川島明（46）、4度目のハイヒール・リンゴ（64）、友近（52）、2度目のさらば青春の光・森田哲矢（44）と、大会初審査員となる霜降り明星・粗品（32）の7人。大会サポーターは相席スタート・山添寛（40）、コットンの西村真二（41）ときょん（38）の3人が務める。

注目は粗品。3月に開催された読売テレビ「ytv漫才新人賞決定戦」では初めて賞レースの審査員を務めた。100点満点中90点前後が決勝ラウンドでの通例となっている中、70点台をつけ課題点も的確に指摘。衝撃の審査員“デビュー”で改めて存在感を発揮した。今大会の審査ぶりも話題になりそうだ。

決勝進出を決めているのは、紺野ぶるま、もめんと、電気ジュース、エルフ、ニッチェ、とんでもあや、ヤメピ、パンツ万博の8組。今年で9回目を迎えた大会は、史上最多の1044組がエントリーした。優勝者には優勝賞金1000万円と、副賞の日テレ系番組出演権と冠特番が贈られる。

【過去の優勝者】

第1回（2017年）ゆりやんレトリィバァ（参加636組）

第2回（2018年）阿佐ヶ谷姉妹（参加606組）

第3回（2019年）3時のヒロイン（参加627組）

第4回（2020年）吉住（参加646組）

第5回（2021年）オダウエダ（参加700組）

第6回（2022年）天才ピアニスト（参加735組）

第7回（2023年）紅しょうが（参加863組）

第8回（2024年）にぼしいわし（参加903組）