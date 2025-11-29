2児の母・山田花子、長男＆次男それぞれに作り分けた夕食メニューに反響「オムライスおいしそう」「美味しいの最上級」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が27日、自身のブログを更新。長男（13）と次男（9）それぞれに“別メニュー”を用意した、“ぜいたくな”夕食を公開した。
【写真】「美味しいの最上級」山田花子、長男＆次男それぞれに作り分けた夕食
山田は、「今日の晩ごはん」と書き出し、夕食メニューを紹介。「それぞれ大好物作ってあげたよ」と明かし、次男には、ハートのオムライス、オクラ、ブロッコリー、味噌汁。長男には、吉野家牛丼のたまご煮、牛乳、しらすと、2人にメインから副菜まで別メニューを作ったことを披露している。
オムライスを食べた次男は、「美味しいの最上級」と満面の笑みを見せグッドポーズ。長男もうれしそうな表情を見せ、「家であるもので作ったけど 満足してくれました」と2人の反応を明かした。
コメント欄には「オムライスおいしそう」「花ちゃんのオムライス美味しそう」「子育て大変な中、お仕事、家事頑張ってきたのですよね これからも身体に気をつけてくださいね」などの声が集まっている。
【写真】「美味しいの最上級」山田花子、長男＆次男それぞれに作り分けた夕食
山田は、「今日の晩ごはん」と書き出し、夕食メニューを紹介。「それぞれ大好物作ってあげたよ」と明かし、次男には、ハートのオムライス、オクラ、ブロッコリー、味噌汁。長男には、吉野家牛丼のたまご煮、牛乳、しらすと、2人にメインから副菜まで別メニューを作ったことを披露している。
コメント欄には「オムライスおいしそう」「花ちゃんのオムライス美味しそう」「子育て大変な中、お仕事、家事頑張ってきたのですよね これからも身体に気をつけてくださいね」などの声が集まっている。