フジテレビで放送された、野性味あふれる筋肉美、唯一無二のダンス＆ボーカルグループ“HUNK ユニット”を発掘するオーディション番組「BEASTAGE」から生まれたBEAST系ユニット・└BHNX┘（ビーハンクス）が、29日にデビューシングル「BURN/ROAD」を配信開始した。

グループ名には「BEAST」（野獣のようなエネルギー）、「BE」（存在する/なれ）、「BEYOND」（限界を超えて進化する）の「B」が象徴する力強さに、「HUNKS」（たくましい男性たち）を「HNX」という3文字で表現。さらに、両腕を力強く掲げたような記号└ ┘（ダブルバイセップス）で名前を囲み、彼らがこれから「唯一無二の世界観を生み出していく」という思いが込められている。

オーディションでは撮影期間中に「ベンチプレス70kg以上達成」することが条件として課せられ、選ばれた6人のメンバーは見事達成。オーディション終了後もトレーニングを続け、中には100kgを達成するメンバーも。

デビューシングルに収録された「BURN」、「ROAD」は両曲ともオーディション中に課題曲として課された楽曲。デビューが決定し、改めてレコーディングを行い完成した楽曲だ。配信開始と同時に公開された「BURN」ミュージックビデオは、楽曲が持つ熱いエネルギーをそのまま可視化したような熱くBEASTらしい勢いのある作品に仕上がっている。

配信と同時に、└BHNX┘オフィシャルサイトもオープン。チケット先行、未公開フォト・ムービーなどの会員限定コンテンツ、オリジナルグッズ販売など様々なコンテンツを提供予定。「BURN」のミュージックビデオは29日午後8時からYouTubeにてプレミア公開される。