Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î¥«¥ê¥«¥ê¥Á¡¼¥º¤Î¡Ö±©¤Ä¤¤«¤Ü¤Á¤ã¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡ª
¥«¥ê¥«¥ê¥Á¡¼¥º¤Î¡Ö±©¤Ä¤¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó10Ê¬
¥«¥ê¥«¥ê¥Á¡¼¥º¤Î¡Ö±©¤Ä¤¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó190kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥«¥ê¥«¥ê¥Á¡¼¥º¤Î¡Ö±©¤Ä¤¤«¤Ü¤Á¤ã¡×ºÆ¸½¥ì¥·¥Ô
¥«¥ê¥«¥ê¥Á¡¼¥º¤Î¡Ö±©¤Ä¤¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤ÎºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡¡150g
¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
¿å¡¡1/3¥«¥Ã¥×
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡60g
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¥«¥ê¥«¥ê¥Á¡¼¥º¤Î¡Ö±©¤Ä¤¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤íÈé¤ò¤à¤¡¢¸ü¤µ1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÇ®¤·¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
£¡¡¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢Ãæ²Ð¤Ç4¡Á5Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¡¡¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤òÁ´ÂÎ¤Ë»¶¤é¤¹¡£
¥¡¡¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤Æ¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¢¨Ã¼¤ÎÊý¤«¤é¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¾¯¤·ÃÖ¤¯¤È¥Ñ¥ê¥Ã¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤Æ¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥º¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¾Æ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î´Å¤¤¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ë¥«¥ê¥«¥ê¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥Á¡¼¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤Þ¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»Å¾å¤²¤Î¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤â¥Ô¥ê¥Ã¤È¹á¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤ËËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤Á¤é¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿ÀäÉÊ¡ª
Ç»¸ü¤Ê¥¢¥¤¥¹¤Î´Å¤µ¤Ë¥Á¡¼¥º¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤ËÎä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤é¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î¥«¥ê¥«¥ê¥Á¡¼¥º¤Î¡Ö±©¤Ä¤¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºàÎÁ¤Ï¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¥Á¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦ÈþÌ£¤·¤µ♡¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¥Á¡¼¥º¤Î¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤º¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹