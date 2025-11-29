女優の上白石萌音（27歳）が、11月28日に公開された「MUSIC STATION」公式YouTubeチャンネルで、今年中にやっておきたい目標を語った。



「なんでもないや（movie ver.）」「奇跡のようなこと」の2曲をMステで披露した上白石萌音が、「今年中にやっておきたい目標」として、「私は電子マネーの登録と設定です」とコメント。



上白石は「あの、まだ、アナログで生きてまして。でもね、何かとこう、友だちと割り勘した時とかな折半した時、お金を出し合った時とかに『やってる？』みたいに言われて、『あ、ちょっとごめん』みたいな。1回試みたんですけど、なんかできなくて……まだ未だに茶封筒に現金入れて渡してるので」と話す。



ただ、上白石によると「Suica、PASMO、あの交通系のやつはやったんですよ。めっちゃ便利で！本当に生活に革命が起きたので、早いところ電子マネーの方もちょっと解決をしたいなと思います」と語った。