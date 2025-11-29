2035年アジア杯開催について韓国メディアが報道

大韓サッカー協会（KFA）が2035年アジアカップを日本と共同開催するべく働きかけていると韓国メディア「マイデイリー」が報じている。

すでに韓国は2031年大会に単独開催で立候補する書類を送っているとされるが、来年7月に31年と35年の両大会の開催地が同時に決まる情勢を受けて、35年大会を日本と共催することの推進と検討の議論を行っているとされた。

レポートでは「実務陣が日本とのアジアカップ共同開催について議論した。日本と35年アジアカップ共同開催を推進することが100%確定したわけではない。政府機関の協力と承認もなければならない」と、KFA関係者の話として伝えている。

35年のアジアカップ開催地の立候補については、来年6月まで受け付けられる見込みだという。近年では、2011年にカタールで開催された大会から27年に予定されているサウジアラビア開催までの5回のうち15年のオーストラリア開催を除く4回が中東での開催。東アジアは04年の中国開催が最後になっている。（FOOTBALL ZONE編集部）