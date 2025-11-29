SVオールスターのチケットがJTBから特別応援ツアーとして販売予定

公益社団法人SVリーグ（SVL）は28日（金）、「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」のチケット販売について、追加情報を発表した。

今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）・2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される。ファン投票とリーグ推薦により、出場するヘッドコーチ男女各2名、選手男女各28名（オポジット2名、アウトサイドヒッター4名、ミドルブロッカー4名、セッター2名、リベロ2名ずつ）が決まったが、そのチケットの追加情報が更新されている。

先行販売については既に終了、当選者には27日（木）に当落メールが送信されており、2025年12月1日（月）18:00 ～ 2025年12月7日（日） 17:59の期間で本申込の手続きをすることでチケットが入手できる。一般販売については2025年12月19日（金）18:00 ～販売開始としている。

そして今回、新たにチケット情報として発表されたのは、男女の日程それぞれで車いす席の追加及び観戦ツアーの販売だ。

観戦ツアーはJTBから「特別応援ツアー」として提供され、12月上旬に販売予定としている。プラン内容は、男女それぞれの日程でアリーナSSサイド（ベンチ向）のチケットを含み、1月31日（土）の東京から新大阪までの貸し切り新幹線（トークイベント付）、新大阪から会場までの送迎バス、三宮から徒歩圏内のホテル1泊付など、試合前から試合後まで快適に過ごすことができる。さらに大会公式グッズの事前購入権も付いて、価格は1名あたり98,000円となっている。

詳細は確定次第、JTBスポーツの公式HPに掲載されるとのことで、続報が待たれる。