500円のクオリティじゃないって！専門店も真っ青になりそうな100均ミニ家具
商品情報
商品名：ペット用テーブル
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：35cm×19cm×10cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480718941
スルーしてたらもったいない！意外な使い方が便利！ダイソーの『ペット用テーブル』
部屋の一角にフェイクグリーンを飾りたいと思い、ちょうどいいアイテムはないかとダイソーを見て回っていた時、『ペット用テーブル』が目に留まりました。
本来はペットがごはんを食べるときにお皿を乗せて使うアイテムですが、求めていたサイズ感にぴったり過ぎて、思わず手に取りました。
フェイクグリーンを飾ったり、小物のディスプレイにもおすすめ！
材質はMDF。木製っぽい質感で、550円（税込）というお値段ながら、作りがしっかりしていて安定感があります。
隙間のないきっちりとした丁寧な作りで、ぐらつきなどもなし。
裏側に三角の支えパーツがあり、ぐらつかないよう対策がされているのも好印象。
これならペットがご飯を食べるときも安心して使えそうです。
フチの部分は指の第二関節分ほどの高さがあり、物がすべり落ちにくくなっています。
ペットがご飯をこぼしても、床に落ちにくいデザインで、片付けもしやすそう。
重さもある程度あるので、ワンちゃんネコちゃんが勢いよくごはんを食べてもズレにくいです。
筆者はフェイクグリーンの台として活用していますが、小物のディスプレイにもぴったりだと思います。
お手頃価格なのに作りがしっかりしていて、家具屋さんも驚きのコスパの良さ！
小ぶりな台をお探しの方におすすめのアイテムです。ナチュラルなインテリアのお部屋にもしっくりハマると思います。
今回はダイソーの『ペット用テーブル』をご紹介しました。ペット用品には縁がないから…とスルーしていたらもったいないアイテムです。
アイデア次第でいろいろな使い方ができるので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。