2014年9月に初のテスト飛行を行うエアバスA320neo/Eric CAbanis/AFP/Getty Images/File via CNN Newsource

（CNN）欧州の航空機製造大手エアバスは、太陽フレアのような強力な太陽嵐により操縦士が一部の機体を制御できなくなる恐れがあることを確認した。A319、A320、A321を含む同社のA320シリーズの機体がこれに該当するという。世界で最も売れ筋の単通路型旅客機であるこれらの機体約6000機が修理を必要とする事態になっている。

エアバスは声明で、A320シリーズの機体で最近発生した事象を分析したと説明。その結果、強力な太陽放射が操縦系統の機能に不可欠なデータを破損させる可能性があることが明らかになったと述べた。

10月30日にはジェットブルー航空1230便（A320）が、メキシコのカンクンから米ニュージャージー州ニューアークへ飛行中、突然高度を急降下させていた。操縦士はフロリダ州タンパに緊急着陸し、約15人が病院に搬送された。

エアバスはこの事象を調査。11月28日に航空会社に対し、機体の修理が必要であることを伝えた。同社によれば当該の問題が発生したのは今回が初めてとみられる。

エアバスA320シリーズは、「フライ・バイ・ワイヤー」と呼ばれる操縦システムを採用している。これは操縦士の物理的な動きがコンピューターに伝えられ、コンピューターが機体の操縦翼面を調整する機能を指す。

欧州連合（EU）の規定では、航空会社は機体が再び乗客を運ぶ前に、当該の修理を行う必要がある。

ほとんどの機体は約2時間で修理可能。アメリカン航空の声明によると、同社は約340機の機体でソフトウェアの改修が必要だとしている。大半の機体の改修は28、29両日で完了する見込みで、一部の便での遅れが予想されるものの、欠航は最小限に抑えるよう現在注力しているという。30日までには全機体の改修を終えたいとしている。

デルタ航空は、影響を受けるA321neo機は50機未満で、作業は29日午前までに完了する予定だとしている。

ユナイテッド航空は、同社保有の6機の航空機が影響を受けており、「数便に軽微な混乱が生じる」としている。

主にA320とA321を保有するジェットブルーは、修理が必要な機体数を明らかにしなかった。ただCNNへの声明で、すでに修理を開始していると述べた。