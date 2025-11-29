モデルの松島花さんがトレーニングの模様を自身のインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【 松島花 】驚異の体幹「脚にバランスボール」で腹筋トレーニング フォロワー感嘆「いつもながら凄い」





松島さんは、フラットベンチの上に仰向けになり、太股を垂直に膝を直角に曲げて「足上げ」姿勢を作っています。そこから、頭上に持ったボールを太股の裏側まで持っていく動作と共に、腹筋を使って上体を上げ、太股の裏側でボールを片方の手に渡して、また仰向けに戻るという動作を繰り返す、腹筋に作用するトレーニングに取り組んでいます。

松島さんは「持っているボールは2kgです」とサラリとテキストしていて、それだけでもこのトレーニングの負荷がかなりのものだと想像できますが、驚くべきは松島さんの脚に、ソラマメ型の巨大なバランスボールが乗せられていることです。









序盤、松島さんはバランスを崩してこのボールを脚から落としてしまいます。しかしめげずに（しかも笑顔で）トレーニングに取り組む松島さん。ボールを持つ腕はたおやかに伸ばし、ちょっと上げづらくなっても腹筋をしっかり動かして上体を完全に上げるなど、一切ごまかしなく全ての動作をやり抜いています。















フォロワーからは「これはしっかり腹筋に効くやつ」「いつもながら、花さん凄いっすね」「モチベーションあがります」「驚異的な体幹」「いつも参考になります」など、感嘆やモチベーション向上の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】