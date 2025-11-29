¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç95¡Û¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈóÕÌÀ´ü¡Ä¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤Ç¥É¥é¥Ã¥°¤¬Çã¤¨¤¿¡ª
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯12·î£¸Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØÀ¤³¦¤Ç¥Í¥Ã¥È¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¡×¤Ç¿»Æ©¤¹¤ëà´í¤Ê¤¤¥É¥é¥Ã¥°á¥ê¥¹¥È¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ØWindows 95¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇPC¤¬°ìµ¤¤ËÉáµÚ¤·¤¿1995Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸µÇ¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¤³¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤è¤ê¤â¡ØNIFTY-Serve¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤Î¤Û¤¦¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¡×¤Ï¡¢PC¤È¥Û¥¹¥È¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®²óÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡ØNIFTY-Serve¡Ù¤ä¡ØPC-VAN¡Ê¸½¡¦BIGLOBE¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Í¥Ã¥È¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Ê¤ë¡£¡Ç80¡Á¡Ç90Ç¯Âå¤¬Á´À¹¤Ç¡¢1995Ç¯°Ê¹ß¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¯»È¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËÉÙ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¾ðÊó¤Î¼Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°¤«¤éà´í¤Ê¤¤¥É¥é¥Ã¥°á¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡¢Ç¯Îð¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤éÇã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤éÌóÂ«ÄÌ¤ê£±½µ´Ö¤Ç¤½¤Î¡È¥Ö¥Ä¡É¤ÏÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1995Ç¯¤Î£¹·î¤´¤í¤Ë¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤Ç¡¢¾¦¶È¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼Çä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¡×¤Ï¡¢¥¨¥Õ¥§¥É¥é¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤Ç¡¢1995Ç¯¤Î²Æ¤Ë¡ÖºÅ°ü¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÌô»öË¡¡Ê¸½¡¦Ìôµ¡Ë¡¡Ë¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¨¥Õ¥§¥É¥é¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£È¾¿®È¾µ¿¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¥½ÄÌ¥Þ¥Ë¥¢¤ÎK»á¡Ê37¡Ë¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ô¡Ö¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤°ÊÖ»ö¤¬Íè¤ÆA4¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤êÌó40¥Ú¡¼¥¸¤Î¥«¥¿¥í¥°¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÃæ¿È¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ ¥¢¥À¥ë¥È¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¤«¥ä¥Ð¥¤¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÅ°üºÞ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥è¥Ò¥ó¥Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ï¡¼¥Ö·Ï¤Î¥Í¥¯¥µ¥¹¤Ê¤É¡£
¡Ö¥¯¥¹¥ê¤ÎÀ®Ê¬¤ä¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¿å¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°û¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢´·¤ì¤ë¤È¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡£
Í¹Á÷ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Å¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¡£ ¥Ï¡¼¥Ð¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢£±²óÊ¬£¶¾û¤¬1400±ß¤°¤é¤¤¤È°Â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÄÅª¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¡¢°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯ÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊK»á¡Ë¡Õ
¡Öº£¸å¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼è°ú¤·¤Ê¤¤¤«¡×
¤¹¤ë¤È¹Ò¶õÊØ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ê¼Ì¿¿¤Î¡Ë¥É¥é¥Ã¥°Îà¤À¤Ã¤¿¡£ÉõÅû¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë²¿½Å¤Ë¤âÊñÁõ¤µ¤ì¡¢¾®Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¾ûºÞ¤ÏÊ·°Ïµ¤Åª¤Ë¤«¤Ê¤ê¥ä¥Ð¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÉþÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦OL¡Ê28¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡ÖÆüËÜ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢Âç¿Í¤È»Ò¶¡¤è¡£Æ÷¤¤¤«¤é¸ú¤ÌÜ¤«¤é10ÇÜ¤°¤é¤¤¥¥ç¡Á¥ì¥Ä¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤·¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Õ
K»á¤¿¤Á¤Ï¤µ¤¹¤¬ËÜ¾ì¤Ï°ã¤¦¡¢¤È´¶¿´¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢»ö¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥í¥¹ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÇä¿Í¤Ï¡¢¡Ò¼è°ú¤¬Â³¤¤¤¿¤éËÜÊª¤Î¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤äLSD¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ó¤È¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥½ÄÌ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¸·¤·¤¤¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼è°ú¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿K»á¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÊÌ¤ËÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¾Ü¤·¤¤³ØÀ¸¡Ê23¡Ë¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡ÖÆüËÜ¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¸å¿Ê¹ñ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÊâÀ¤³¦¤Ë¤Ç¤ì¤Ð¡¢ËãÌô¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥í¥Ã¥·¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀ½·³ÍÑ·ý½Æ¡Ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆîÊÆ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï¤½¤ìÀìÌç¤Î¶È¼Ô¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ü¥¯¤Ê¤é£±»þ´Ö¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¡×¡Õ
¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥É¥é¥Ã¥°¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡È¤Û¤ÜÌîÊü¤·¡É¤À¤Ã¤¿30Ç¯Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤Ï²ñ°÷À©¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä·Ç¼¨ÈÄ¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢´Æ»ë¤¬¤æ¤ë¤¯¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤ä·Ù»¡¤Îµ¬À©¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÂÖ¤Ï¡È¤Û¤ÜÌîÊü¤·¡É¤Ç¡¢¥¢¥ó¥°¥é¾ðÊó¤ä³¤Â±ÈÇCD-ROM¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ä³ÐÀÃºÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌôÊª¤äÉð´ï¤Ê¤É¤Î¼è°ú¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ç90Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤ÎÇä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌôÊª¤ÎÇäÇã¤¬¹¤¯°ìÈÌ¤Ë¹¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï´Æ»ë¤ÎÌÜ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±£¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆSNS¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤ëÎã¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢30Ç¯Á°¤ËÌôÊª¤äÈÈºá¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¡È°Ç¤ÎÉôÊ¬¡É¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Çº£¤â¤Ê¤ª»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£