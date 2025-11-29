作りが秀逸で失敗知らず！キーホルダーみたいな100均便利グッズ
商品情報
商品名：スリムコンパクト爪切り
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4952583064633
セリアの『スリムコンパクト爪切り』が想像以上に優秀！
携帯用の爪切りって、小さい分切りにくいのがネック…。簡易的なものだとはいえ、外出先で爪切りに失敗するのは避けたいものですよね！
そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで見つけました。『スリムコンパクト爪切り』という商品をご紹介します。
価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、マスクや衛生グッズが並んでいる売り場に陳列されていました。
ボールチェーン付きなのでキーホルダーのような見た目ですが、ちゃんとした爪切りです！
ちょっと特殊な形状になっているのが特徴です。
両サイドにある溝をつかみ、フタを持ち上げると…
このように爪切りが開いた状態になり、しっかり握り込んでカットすることができます。
開けるときに爪切りが弾むので、慣れるまでちょっとびっくりしますがすぐに慣れますよ。
力を入れなくてもサクサクと爪をカットできる！
刃の幅が小さいので何回かこまめにカットする必要がありますが、バネでカットするタイプでとても切りやすいです。
切れ味に関しては、高価なものと比較するとさすがに劣ります。
こちらは切り口がぼさっとした仕上がりになりますが、力を入れなくてもサクサクと切れるので、個人的には十分なクオリティだなと思いました。
やすりが付いているのが嬉しいポイント。
カットした爪をなめらかにできるので、タイツやストッキングを履いている日も安心です。
ただ、カットした爪は飛ぶので、ゴミ箱や袋の中でカットすることをおすすめします…！
今回は、セリアで見つけた『スリムコンパクト爪切り』をご紹介しました。
使いやすさにこだわった爪切りが、まさかセリアで購入できるとは思いませんでした！コンパクトな爪切りの使い心地にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。