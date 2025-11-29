作りが秀逸で失敗知らず！キーホルダーみたいな100均便利グッズ

セリアで見つけた爪切りが想像以上に優秀で驚きました！よくある携帯用爪切りと違い、秀逸な形がポイント。フタを開けると形を変えることができ、爪切りをしっかりと握り込んで切ることができます！コントロールしやすく、外出先での爪切りも失敗知らず。やすりも付いていて便利です。サクサク切れて使い心地も良いですよ！

商品情報

商品名：スリムコンパクト爪切り

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4952583064633

セリアの『スリムコンパクト爪切り』が想像以上に優秀！

携帯用の爪切りって、小さい分切りにくいのがネック…。簡易的なものだとはいえ、外出先で爪切りに失敗するのは避けたいものですよね！

そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで見つけました。『スリムコンパクト爪切り』という商品をご紹介します。

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、マスクや衛生グッズが並んでいる売り場に陳列されていました。

ボールチェーン付きなのでキーホルダーのような見た目ですが、ちゃんとした爪切りです！

ちょっと特殊な形状になっているのが特徴です。

両サイドにある溝をつかみ、フタを持ち上げると…

このように爪切りが開いた状態になり、しっかり握り込んでカットすることができます。

開けるときに爪切りが弾むので、慣れるまでちょっとびっくりしますがすぐに慣れますよ。

力を入れなくてもサクサクと爪をカットできる！

刃の幅が小さいので何回かこまめにカットする必要がありますが、バネでカットするタイプでとても切りやすいです。

切れ味に関しては、高価なものと比較するとさすがに劣ります。

こちらは切り口がぼさっとした仕上がりになりますが、力を入れなくてもサクサクと切れるので、個人的には十分なクオリティだなと思いました。

やすりが付いているのが嬉しいポイント。

カットした爪をなめらかにできるので、タイツやストッキングを履いている日も安心です。

ただ、カットした爪は飛ぶので、ゴミ箱や袋の中でカットすることをおすすめします…！

今回は、セリアで見つけた『スリムコンパクト爪切り』をご紹介しました。

使いやすさにこだわった爪切りが、まさかセリアで購入できるとは思いませんでした！コンパクトな爪切りの使い心地にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。