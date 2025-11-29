イベントに参加したイチロー氏

日米通算4367安打を誇るイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）は29日、埼玉・和光市の和光スポーツアイランドで行われた体験型スポーツイベント「第1回 イチロー DREAM FIELD DAY（ドリームフィールドデイ）」に参加。21日に右太ももを肉離れしたことを明かしていたが、軽快なランも披露。「今年は治癒力が上がっていると思います」と、湿布もテーピングもなしで臨んだ。

イベントには錦織圭氏、内田篤人氏らと参加。開始時の気温は11度で、2人がハーフパンツの下にくるぶしまでのスパッツを履く中、イチロー氏は膝上までのスパッツ姿で登場。「52歳の僕が1人短パン。2人を見て、びっくりしました。おじさん、頑張ります」と苦笑いだった。

24日からの九州国際大付での指導の際には、21日の練習の際に肉離れを発症し、ダッシュができないことを謝罪。しかしこの日は、湿布もテーピングもなしでランニングする場面があった。

イチロー氏は「自分でもどうしてだか分からないんですが、今年は治癒力が上がっていると思います。おそらく、診断したら全治3週間と言われただろうと思うんですけど。現役時代はここまで（肉離れするまで）追い込むことはありませんでした。面白いよね、今は実験できるから」と事もなげに語った。（Full-Count編集部）