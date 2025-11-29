有村架純、乃木坂46・久保史緒里の卒コンへ「どんだけ泣くねん、ってくらい泣けた」
女優の有村架純が28日、自身のインスタグラムを更新。26、27日、神奈川県・横浜アリーナで開催された乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートへの感想をつづった。
【写真】乃木坂46卒業の久保史緒里へメッセージを贈った有村架純
2016年9月に3期生として加入した久保は、約9年間にわたり人気メンバーとしてグループをけん引。卒業コンサートは2日間でセットリストを変える構成となり、久保の乃木坂46への愛情が随所に詰め込まれた内容となった。
27日の公演の中では、久保の両親によるメッセージがVTRで上映されたが、そのナレーションを務めたのが、大河ドラマ『どうする家康』で共演した松本潤と有村だった。
有村は会場にも足を運んでいたと見られ、インスタグラムのストーリーズの投稿では、久保のマフラータオルの写真とともに、「どんだけ泣くねん、ってくらい泣けた 卒業おめでとう」とメッセージを投稿。心からの祝福と感動を伝えていた。
引用：「有村架純」インスタグラム（＠kasumi_arimura.official）
