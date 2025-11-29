JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは29日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で第3日が行われている。同組で回っている岩井明愛、千怜（ともにHonda）の双子姉妹は、ペアルックでプレー。そっくりの珍光景が生まれた。

第2日を終え、5アンダーの2位タイだった明愛と4アンダーで4位タイだった千怜の岩井姉妹。第3日は最終組の1つ前で同組でのラウンドとなった。

昨年の同大会で同組となった際にもペアルックで登場した2人。この日も白のウェアと青のパンツというペアルックだった。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xは「2年連続でツインズのペアリングが実現 #岩井明愛 #岩井千怜 が今年もペアルックで登場」として動画を投稿。ファンからは「絵になります！」「区別がつきませんね」とのコメントも寄せられた。

今大会は賞金総額1億2000万円、優勝賞金3000万円。明愛は3番パー4でボギー、千怜は1番パー4でバーディー発進したものの、3番でダブルボギーとなっている。



