公式メニューに載ってないだとッ？！【ミスド】ビジュ華やか♡「幻のドーナツ」が気になる

【ミスタードーナツ】には、幻のドーナツとも呼ばれる激レア商品があるのをご存じですか。その名も「ファンシードーナツ」です。食品ロス削減の一環として販売されている商品で、期間限定商品の原材料を使用。限定と定番の原材料を組み合わせて、新しいドーナツを生み出しています。見つけられたらラッキーな商品なので、ぜひチェックしてみてください。

見た目がすごい！「ザクザクドーナツ」

ごつごつとした見た目がインパクト抜群のこちらは「クッキー & ストロベリーリング」。公式メニューには載っていないファンシードーナツです。ふんわりとしたドーナツ生地をストロベリーチョコでコーティング。その上からザクザク食感のクッキーをトッピングしています。ふんわり・ざくざくと異なる食感で、飽きずに食べられそう。テイクアウト価格は\194（税込）です。

ハッピーになれそう「カラフルドーナツ」

ホワイトチョコにピンク・オレンジ・イエローのカラースプレーをトッピングしたこちらのドーナツは「カラフルホワイトチョコレート」。ショーケースに並んでいたら、つい手を伸ばしたくなりそうなかわいいビジュアル。食べる前からハッピーな気持ちになれそうです。チョコのドーナツ生地にホワイトチョコのコーティング・カラースプレーのデコレーションと、チョコづくしなドーナツ。テイクアウト価格は\194（税込）です。

間違いない組み合わせ「クッキーとホワイトチョコ」

@megumiko_maniaさんが「クランチのザクザク食感がアクセント」と激推しするのがこちらの「クッキー & ホワイトリング」。ふわっとした定番ドーナツ生地をホワイトチョコでコーティング。そこに黒いクランチをトッピングしています。ホワイトチョコと黒いクランチが合わさることでオレオのような味わいになるとか。\194（税込）でテイクアウトできるので、見つけたらぜひ試してみてください。

かわいすぎる「リボンチョコドーナツ」

ホワイトチョコの下に仕込まれたピンクのリボンチョコがかわいいこちらは「リボンホワイトチョコレート」。チョコたっぷりで甘そうに見えますが、ブラックのチョコ生地ともマッチして甘すぎず「ちょうどいいバランス」とのこと。デコレーションも凝っていて、気分を上げてくれそうです。テイクアウト価格は、\205（税込）です。

ショーケースに見たことの無い商品があったら「ファンシードーナツ」かもしれません。いつものお店でも販売している可能性があるので、ぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A