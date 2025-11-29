人気商品に大きめサイズ出た〜！さらに使い心地がアップ！時短できる100均優秀ヘアブラシ

ダイソーで人気の「乾きやすいブローブラシ」シリーズ。ブラシ本体に隙間が空いていることで、ドライヤーの風が通りやすく髪を乾かしやすいのが特徴のヘアブラシです。なんと今回、サイズが大きめのタイプを発見！優しい使い心地なのに、髪の毛が早く乾かせて快適♡それだけでなく、思いもしなかった嬉しい効果も…！？

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：立てられる乾きやすいブローブラシ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：22.7cm×8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480708751

ダイソーで人気の「乾きやすいブローブラシ」に新タイプが登場！

最近、ユニークなヘアブラシが続々と登場しているダイソーで、またしても気になる商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『立てられる乾きやすいブローブラシ』という商品。「乾きやすいブローブラシ」シリーズはさまざまなタイプがラインナップされていますが、サイズが大きめのタイプを見つけたので試しに購入してみました。

価格は220円（税込）で、筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていました。早速使ってみたので、詳しくレビューしていきます！

乾きやすいブローブラシといえば、本体に隙間が空いている構造が特徴！隙間からドライヤーの風が入り込みやすく、髪の毛を乾かしやすいのがメリットです。

こちらのブラシは隙間が空いている上、面が大きいせいか弾むような感覚があります。

そのため、ブラシを持つ手にグッと力が入りにくく、優しい使い心地です。

ピンは細めでやわらかい質感です。先端は玉付きなので地肌を傷つけにくく、心地よい刺激はありつつも、優しい使用感です。

ピンの数は少なめといった印象です。そのためか、想定したよりは髪へのダメージは感じませんでした。

むしろドライヤーをかけている時間が少なくて済むので、パサつかずしっとりした仕上がりになりました。

また、カーブがついているので頭の形にフィットしやすいのもポイントです。

ブラッシングしながら乾かすと、地肌の方まで風が届いているような感覚があります。

濡れた髪にブラッシングすると髪の毛が痛みやすくなるといわれているので、引っ掛かりがないように洗髪前に丁寧に解きほぐして絡みを取ってから乾かしました。

梳かしながら風を満遍なく当てることで、早く乾く上に癖も伸びやすい気がします。

ヘアアイロンほど癖が伸びるというわけではありませんが、手櫛しながらブローするよりも全体的に落ち着いた仕上がりになりました。

自立するから保管しやすい◎ミニクリーナー付きでメンテも楽ちん！

ブラシの柄の端は平らになっているので、自立してくれるのもGOOD。

洗面台などの狭いスペースにも置きやすく、パッと手に取りやすいですよ。

さらに、ミニクリーナーが内蔵されていて至れり尽くせり！

柄の端が取り外せるようになっており、ミニクリーナーが登場します。

ヘアブラシのピンの列に沿って軽くとかすことで、隙間に溜まったホコリや髪の毛を掻き出すことができます。

ヘアブラシの表面に出てきた汚れは、ティッシュなどで取り除けばOK！

メンテナンスがしやすいので、清潔を保ちやすいです。

今回は、ダイソーの『立てられる乾きやすいブローブラシ』をご紹介しました。

ドライヤーの時間を短縮したい方、髪の毛や地肌に優しいブラシをお探しの方におすすめです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。