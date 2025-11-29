戦車のように見える車両の正体は？

アメリカ陸軍は2025年11月25日、ハワイ諸島周辺で実施された演習「JPMRCローテーション26-01」の画像を公開しました。

【画像】下を見ると…タイヤ付いてる!! これが、ハリボテ戦車の正体です

この演習は、第25歩兵師団および第3機動旅団、師団砲兵隊、さらに第125師団通信大隊の戦闘即応態勢を、統合・多国籍・多領域の訓練環境で検証することを目的として行われました。

公開された画像の中には戦車のように見える車両もありますが、よく見ると戦車ではなく、師団で使用していると思われるピックアップトラックにパネルを装備したハリボテ戦車であることが分かります。

これらの車両は、訓練のリアリティを高めるための偽装車両で、素材は主に合板や構造材が使用されており、大規模訓練を支援する効果的かつ費用対効果の高いツールとして活用されています。

このような模擬車両を用いた演習は「Vismod（ヴィズモッド）」と呼ばれることもあります。過去には、M551「シェリダン」を使ってT-80戦車を模した車両を作ったり、ハンヴィーをBRDM-2に似せて改造するなど、敵車両との戦闘を想定した訓練が行われた例もあります。