◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場、芝２０００メートル）

京都２歳Ｓには、Ｇ１馬レシステンシアの半弟バルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）ら将来性豊かな若駒１１頭が出走する。同レースへ向けた最終追い切り後の陣営コメントは以下の通り。

（１）ネッタイヤライ 金羅助手「この中間は乗った感触よりも時計が出ている」

（２）カラペルソナ 斉藤崇調教師「クロワデュノールが相手で遅れも問題ない。ポテンシャルは高いと思うし期待したい」

（３）アスクエジンバラ 福永調教師「前走は遅いペースで力んだ。いい経験になったと思うし、騎手にも感触をつかんでもらえたと思う」

（４）メイショウソラリス 角田調教師「動きは良かった。上積みはどうかも、状態はいい」

（５）ロックターミガン 石坂調教師「直前は余力残しだけど、いい動き。能力に馬体の成長が追いついていないが、先々は大きいところを狙える馬」

（６）バルセシート 松下調教師「先週しっかりとやっているのでサッとやりましたが、前走よりも動けている感じです」

（７）サトノアイボリー 杉山晴調教師「前走はテンションが高かったので、調整程度の追い切り。競馬に行くとセンスがいいですね」

（８）ジャスティンビスタ 吉岡調教師「リズム重視の追い切りですが、上積みはあります。距離延長も大丈夫です」

（９）フリーガー 吉田翔助手「余力残しで、思い通りの調整ができていい状態。楽しみはあります」

（１０）ゴーイントゥスカイ 上原佑調教師「新馬の時は緩さがあったけど（荻野極）騎手もだいぶ良くなっていると言っていて、かなり解消してきました」

（１１） ウイナーズナイン 小栗調教師「落ち着いて走れていたし、首を使っていい動きでした」