早く買えばよかった〜！細かい部分に入り込む！極細形状の凄い100均スポンジ

水筒の蓋やパーツなどの細かい部分を、普通のスポンジでお掃除するのは至難の業。爪楊枝だと折れてしまったり、汚れを取り切れなかったり…なかなか苦戦します。そんな悩みを解決するアイテムをセリアで発見しました！極細形状のスティックタイプのスポンジで、細かい溝まで入り込み、汚れをすっきり落とせて便利ですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スティックスポンジ極細 8P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長7.5cm

入り数：8本

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583270110

極細スポンジがいい仕事する！セリアの『スティックスポンジ極細 8P』

細かい部分をお掃除したいとき、普通のスポンジでは汚れをしっかり落とすのが難しい場合がありますよね。

複雑な形や隅っこにも、ピンポイントに入り込んでしっかり汚れを落とせるアイテムがあるといいのに…と思っていたところ、良いアイテムがセリアにありました！

それが、こちらの『スティックスポンジ極細 8P』という商品。スティックタイプのお掃除グッズです。

それこそ、細かい部分のお掃除に便利そうだなと思い、試しに購入してみました！

8本入りで、価格は110円（税込）とお手頃です。

全長約7.5cmのスティックの先端にスポンジが付いています。

スティックはとても細いですが、プラスチック製なので簡単に折れてしまうことはなさそうです。

水筒やタンブラーの細かい溝にも入り込んでくれる！

先端に付いているスポンジは、キメが細かい素材感です。

先端が尖った極細形状で、細かい溝などにもしっかり入り込んでくれるのが特徴です！

尖った形が想像以上に使いやすく、水筒やタンブラーなどの入り組んだパーツにも難なく入り込んでくれます。

スポンジがついている分、爪楊枝よりもしっかり擦ることができ、汚れ落ちが良いですよ。

この季節に欠かせない、加湿器のお掃除にも活躍してくれそうです！

今回は、セリアで見つけた『スティックスポンジ極細 8P』をご紹介しました。

細かい部分を上手く洗えない…とお悩みの方には、とてもおすすめのアイテムです！家事のハードルがグッと下がり、とても助かりました。

気になった方は、セリアでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。