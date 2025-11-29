20人に告白された過去を持つボディビル日本一に輝いた“イケメン高校生”の日常生活に密着。特技は料理だが、良質な筋肉を維持するための信じられないほどの卵の量を使う様子や、朝からお手製のローストチキンを調理する様子が公開された。

【映像】イケメン高校生が作った豪華朝食とお弁当（お手製ローストチキンも）

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

いおうといえば、8人兄弟の大家族、いおうは三男だ。特技はご飯を作ることで、弟と妹の朝ごはん＆お弁当を作っている。今回はそんないおうの暮らしぶりに密着。スタッフは宮崎県へと飛んだ。

朝6時からのトレーニングを終えて、朝7時、いおうは自宅のキッチンに立っていた。スタッフが「朝食をいおうくんが作ってるの？」と聞くと、いおうは「そうですね」と言って、疲れている様子も見せずに朝食作りを行った。

大家族だけに信じられないほどの量の卵を使い、卵焼きを作るいおう。そして朝から「いおう特製ローストチキン」もいただくという。またいおうは兄弟たちのお弁当も担当している。

筋肉を意識した豪華な朝食を前に家族は「いただきマッスル！」と声をあげ、いおうが作った朝食を兄弟たちは美味しそうに食べていた。いおうが作ったスゴすぎる朝食を頬張りながら、四女・あいさんは「（いおうは）優しいです。参観日だったり運動会も来てくれます」と話すと、MCのYouTuber・かすは「いいお兄ちゃん！」と兄妹愛に感心していた。