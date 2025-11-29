毎日発生するエンドレスなタスク「献立作り」に、SNS上ではさまざまな声が上がっている。お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子がある日の晩ごはんと1週間の献立を披露し、その工夫を明かした。

【映像】たんぽぽ・白鳥＆森川キャスターの「1週間の献立」

たんぽぽ白鳥家のリアルな“食卓写真“披露

SNSでは「お昼食べながら晩ご飯考える」「ご飯作ってまたご飯作るの苦痛」「冬は週4鍋です」「子どもはしっかり。夫婦は適当なレンチン」など、それぞれの苦悩や工夫が投稿されている。

ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務める白鳥は、27日の晩ごはんを紹介。おでん、無限ピーマン、刺身、ごはんなど品数豊富な食卓を披露した。

さらに春巻きの皮を使った子ども用の特別メニューも用意しており…。

「春巻きの皮に挟むと何でも食べると最近気づいた。余ったポテトサラダを挟んだり、人参を入れたり」「（揚げ物は）面倒くさいが、子どもがおでんとかを食べなかったらと思うと、1品足してみたりしている」（白鳥久美子、以下同）

白鳥家の1週間の献立を公開

また白鳥は1週間の主な献立も披露。月曜日は「娘：オムライス、息子：焼きおにぎり、大人：子どもが食べたメニューの残り物」、火曜日は「子：カレーライス、大人：キムチ鍋」と、家族の中でも献立が異なっている。

これについて白鳥は以下のように説明する。

「娘がオムライスを食べたいと言ったためオムライスを作ったが、息子はオムライスを食べないため、焼きおにぎりにして出した。親は面倒くさくなって残骸を食べただけ」「カレーライスは作り置きの冷凍にしていたものを出しただけで、大人はキムチ鍋。（子どもが）辛いものをまだ食べられないため分けてしまう」「こんな献立を毎回考えている」

森川キャスターも晩ご飯を披露

番組の森川夕貴キャスターも27日の晩ご飯を紹介。黒酢の生姜焼き、にら豆腐の冷菜、かぼちゃサラダ、味噌汁、もずく、サラダという献立だったという。

森川キャスターは「（バランスは）全く考えていない。スーパーで広告の品になっているものをとりあえずかごに入れて、何を作るかは後で考える」と献立作りについて明かした。

森川家の1週間の献立＆離乳食“ウラ話”を披露

さらに「食べたいものを全部私が決める」と話し、1週間の主な献立を披露。また作り置きをしているという離乳食についても…。

「我が家の娘は寝ない。まだ2時間に1回起きる。とにかく母親の思いとしては、お腹いっぱいになって長く寝てほしい」と、“芋づくし”の離乳食を披露した。（『わたしとニュース』より）