　アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ　ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜　前8：30）第42話「コネクト！キミからのEcho」の先行場面カット＆あらすじが公開された。

　30日放送の第42話は、響カイトの復帰後初のライブツアーも最終日を残すのみとなった。ファイナルのステージは、はなみちスタジアム。うた（声：松岡美里）は「久しぶりにカイトさんに会える」と嬉しい反面、ジョギの正体がカイトの親友のカズマであることをカイトが知ったら……と心配していた。

　夕方、うたたちが愛犬のきゅーたろうとお散歩に行こうとしていると、カイトがおしのびで喫茶グリッターにやってくる。みんなが気を利かせて立ち去り、カイトとふたりできゅーたろうのお散歩に向かうことになったうた。

　その途中に立ち寄った海の見える公園で、カイトはうたにツアー先のおみやげを渡しながら、ツアーファイナルの会場をはなみちタウンにした理由を話す。それは、きっとこのはなみちタウンにいるであろう親友のカズマへ想いを伝えたいからだった。

　迎えたツアー最終日。うたたちも観客としてステージのカイトを見守っていたが、そこへジョギが現れて。

　『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。